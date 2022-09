Schützen feiern fröhliches Kreiskönigstreffen „light“ in Kuppendorf

Von: Andreas Behling

Bei der Frontabnahme per Cabrio holte der neue Kreiskönig Carsten Linderkamp Ehefrau Petra von den Siedener Schützen ab – die hatten vorsorglich Sekt kaltgestellt. © Behling

Kuppendorf – Rund 1 100 Schützen, Spielleute und Ehrengäste feierten am Sonntag das Kreiskönigstreffen „light“, das der Schützenverein Heerde-Kuppendorf, mit Unterstützung der Kirchdorfer Schützen, innerhalb von vier Monaten organisiert hatte. Die abgespeckte Version, bei der die Schießwettbewerbe auf einen Tag konzentriert waren und die Majestäten aus 48 Gastvereinen lediglich mit einer kleinen Entourage anreisten, tat der Feierlaune keinerlei Abbruch.

Drei Spielmannszüge – aus Brockum, Kirchdorf und Varrel – geleiteten die Vereine im musikalischen „Shuttle-Service“ vom Park- zum Festplatz, wo Harold Meyer, Präsident des Schützenvereins Heerde-Kuppendorf, sie herzlich willkommen hieß. Die Ehrengäste hatten einen „Wink mit dem Zaunpfahl“ bekommen, sich bei ihren Grußworten kurzufassen – alle hielten sich daran, was das Schützenvolk mit Applaus und Jubel wohlwollend zur Kenntnis nahm. Kirchdorfs Bürgermeister Holger Könemann, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, stellvertretender Landrat Volker Meyer und Karl-Friedrich Scharrelmann, Präsident des Bezirksschützenverbandes Grafschaft Diepholz, dankten den gastgebenden Schützen für ihren Einsatz, das Kreiskönigstreffen 2022 zu „retten“ – und wünschten eine schöne Feier.

Dann wurde es spannend: Die jeweils fünf besten Teilnehmer im Schießen um die Königstitel traten an, und Harold Meyer lüftete das Geheimnis um die neuen Majestäten. Neuer Kreiskinderkönig ist Hannes Lampe (Brockum), Kreisjugendkönigin Alicia Ziegler (Rehden) – und die Kette des Kreiskönigs überreichte Erika Kunst an ihren Thronfolger Carsten Linderkamp vom Schützenverein Sieden. In Cabrios nahmen die Majestäten unter dem Jubel der Schützen die Front ab und ließen sich anschließend im Festzelt gebührend feiern.

Schießergebnisse Kreiskönigsschießen der Erwachsenen: 1. Carsten Linderkamp, Schützenverein Sieden, 40 Ring/Teiler 951; 2. Uwe Meier, Stocksdorf, 40/1 678; 3. Maren Schmidt, Blockwinkel, 38/317; 4. Silke Kunst, Nordsulingen, 39/399; 5. Katharina Kenneweg, Barver, 39/672 Kreiskönigsschießen der Kinder: 1. Hannes Lampe, Brockum, 40/51,6; 2. Karlotta Falldorf, Bockhop, 40/98,4; 3. Luisa Grote, Rehden, 40/172,7; 4. Anika Köster, Groß Lessen, 40/216,4; 5. Sina Kunst, Nordsulingen, 39/88,2 Kreiskönigsschießen der Jugend: 1. Alicia Ziegler, Rehden, 40/12; 2. Kira Ahrens, Anstedt, 40/191,9; 3. Marie Mihlis, Sieden, 40/482; 4. Laura Mohrmann, Groß Lessen, 39/89,8; 5. Jessica Spreier, Maifeier Sankt Hülfe-Heede, 39/163 Wanderpokal der ehemaligen Kreismajestäten: 1. Carsten Drafz, Heerde-Kuppendorf, 39/234; 2. Kristina Rust, Maasen, 38/776; 3. Helmut Riedemann, Blockwinkel, 39/317; 4. Harald Borchers, Sieden, 38/1288; 5. Günter Borchers, Nordsulingen, 38/1511

Drei Spielmannszüge – hier der aus Brockum – geleiteten die Gastvereine in Gruppen zum Sportplatz. © Behling

Das traditionelle „Familienfoto“ der Majestäten aus den Gastvereinen. © Behling

Fahnenbänder gab als „Souvenirs“ des KKT für die 48 Gastvereine. © Behling

Bei den Kindern holte sich Hannes Lampe den Titel. © Behling

Neue Jugendkönigin wurde Alicia Ziegler (links). © Behling

Für die Ehrenmitglieder und Ehrengäste gab es überdachte Sitzgelegenheiten auf dem Sportplatz. © Behling

Auf der „Kanzel“: Karl-Friedrich Scharrelmann, Präsident des Bezirksschützenverbandes Grafschaft Diepholz (rechts) und Harold Meyer, Präsident des Schützenvereins Heerde-Kuppendorf. © Behling

Die Nationalhymne sangen die Schwestern Denise (links) und Vanessa Plenge. © Behling