„Schon Quali ist Auszeichnung“

VARREL - „Der Bezirk Grafschaft Diepholz gehört zu den kleineren, gemessen daran sind unsere Schützen auf den Siegerlisten der Landesverbands- und der Deutschen Meisterschaft sehr gut vertreten“, sagte Siegfried Brockmann. „Allein die Qualifikation für die Teilnahme an diesen Wettbewerben ist eine Auszeichnung“, erklärte der Bezirkssportleiter Siegfried Brockmann.

Besonders die Jugend habe überregional hervorragende Ergebnisse erreicht, hieß sein Lob an den Nachwuchs. Siegfried Brockmann und sein Team übergaben Pokale, Ehrenzeichen und Präsente traditionsgemäß im würdigen Rahmen des Bezirksschützenballs.

Als Landesrekordhalter in der Disziplin „Lichtpunktpistole Schüler B weiblich“ stellte er Jolina Tinnemeyer, Laura Grewe und Julian Pufel (SV Rehden) vor.

Jolina TInnemeyer erreichte darüber hinaus einen Rekord in der Einzelwertung. Die Festgesellschaft gratulierte allen Geehrten mit einem kollektiven „Gut Schuss“.

Eine Gruppe von Schülern aus dem Bezirksschützenverband, die am Samstag am Niedersachsen-Cup „Lichtpunkt“ in Dortmund teilgenommen hatte, beflügelte die gute Laune der Verbandsspitze. Pünktlich zum offiziellen Teil des gesellschaftlichen Höhepunkts der Schützenwelt kamen sie mit guten Nachrichten: Der Nachwuchs aus dem Bezirk Diepholz hatte 23 der insgesamt 167 Teilnehmer gestellt und allein in der Einzelwertung vier erste Plätze, drei zweite und einen dritten Platz belegt. - mks

Deutsche Meisterschaft

Mannschaftswertung:

Schützenverein Drebber – Peter Brandt, Harald Backer, Jürgen Harzmeier, 27. Platz KK-Gewehr Auflage Senioren I + II (906,3 Ring)

Einzelwertung:

SV Kirchdorf – Rico Bergmann, männl. Junioren II, 89. Platz Luftpistole 60 Schuss (480 Ring); Lea-Sophie Osterkamp, weibliche Jugendklasse, 31. Platz Luftgewehr 3-Stellung 60 Schuss (584 Ring), 71. Platz Luftgewehr 10tel-Wertung (400 Ring) und 104. Platz KK 3 x 20 Schuss (521 Ring); Jonas Mücke, männliche Schüler, 82. Platz Luftpistole (156 Ring); Daria Kastens, weibliche Jugend, 15. Platz Luftpistole Mehrkampf Duell (321 Ring) und 28. Platz Luftpistole (344 Ring); Lea Grünenwald, weibliche Junioren II, 31. Platz Luftpistole (352 Ring); Doreen Dörmann, Schülerin: 4. Platz Luftpistole Mehrkampf (336 Ring); Sascha Sandmann, Herren I, 1. Platz Lichtpunktpistole

SV Mallinghausen – Lena Löhmann, weibliche Jugendklasse, 3. Platz Luftpistole Mehrkampf Duellpräzision (353 Ring), 6. Platz Sportpistole (535 Ring) und 22. Platz Luftpistole (349 Ring)

SV Drebber – Sylvia Johnson, Seniorin I, 52. Platz KK-Gewehr Auflage (301,3 Ring)

SSV Dümmer – Uwe Luzniack. Senioren I, 104. Platz Luftpistole-Auflage 100 m (283,9 Ring)

SV Strange-Buchhorst – Marvin Henkel, männl. Junioren I, 68. Platz Luftpistole 60 Schuss (523 Ring)

SV Dörrieloh – Jessica Emker, weibliche Schülerklasse, 11. Platz Bogen im Freien (626 Ring)

SV Brockum – Lisa Reuter, weibliche Jugendklasse, 22. Platz Luftpistole Mehrkampf Duell-Präzision (306 Ring) und 40. Platz Luftpistole (334 Ring)

Landesmeisterschaft

Mannschaftswertung:

SV Rehden – Jolina Tinnemeyer, Julian Pufel, Laura Grewe, 1. Platz Lichtpunktschießen Pistole Schüler B (563,1 Ring);

Fiete Pohl, Mara Frommberger, Alina Hartlieb, 2. Platz Lichtpunktschießen Pistole Schüler B (544,6 Ring)

SV Kirchdorf – Maximilian Gräpel, Joachim Thelker, Colin Dörmann, 2. Platz Lichtpunktpistole Schüler C (217,1 Ring); Doreen Dörmann, Jonas Mücke, Ben-Henrik Sprick, 1. Platz Luftpistole Mehrkampf Schüler (900 Ring); Jonas Mücke, Ben-Henrik Sprick, Doreen Dörmann, 1. Platz mehrschüssige Luftpistole Schüler (51 Treffer)

KSV Ströhen – Bennet Cording, Emily Luersen, Emil Rumpke, 2. Platz Lichtpunktpistole Schüler C Auflage (536,8 Ring)

SV Drebber v. 1900 – Harald Backer, Peter Brandt, Jürgen Harzmeier, 3. Platz Kleinkaliber Auflage Seniorenklasse I (910,8 Ring)

Bogensport Diepholz – Eike Richter, Ingo Jüdes, David Molitor, 3. Platz Bogen Halle Herrenklasse (1.439 Ring)

Einzelwertung:

Schützenverein Rehden – Julian Pufel, männliche Schülerklasse B, 1. Platz Lichtpunktpistole (185,9 Ring); Fiete Pohl, männliche Schülerklasse B, 3. Platz Lichtpunktpistole (183,7 Ring); Jolina Tinnemeyer, weibliche Schülerklasse B, 1. Platz Lichtpunktpistole (190,3 Ring); Laura Grewe, weibliche Schülerklasse B, 2. Platz Lichtpunktpistole (186,9 Ring); Alina Hartlieb, weibliche Schülerklasse B, 3. Platz Lichtpunktpistole (183,6 Ring); Andreas Pohl, Herren II, 2. Platz mehrschüssige Luftpistole (39 Treffer)

SV Dörrieloh – Jessica Emker, weibliche Schülerklasse, 2. Platz Bogen im Freien (605 Ring) und 2. Platz Bogen Halle (511)

SV Mallinghausen: Lena Löhmann, weibliche Jugendklasse 25 m Pistole (Sportpistole), 1.Platz (542 Ring), 1. Platz Luftpistole Mehrkampf (348 Ring) und 2. Platz mehrschüssige Luftpistole (59 Ring);

Louis Löhmann, männliche Schülerklasse, 3. Platz mehrschüssige Luftpistole (16 Treffer)

SV Brockum – Lisa Reuter, weibliche Jugendklasse, 2. Platz Luftpistole (351 Ring) und 3. Platz mehrschüssige Luftpistole (48 Treffer)

SV Kirchdorf – Maximilian Gräpel, männliche Schülerklasse C, 2. Platz Lichtpunktpistole (88,2 Ring); Lea-Sophie Osterkamp, weibliche Jugendklasse, 2. Platz Luftgewehr (387 Ring), 2. Platz Luftgewehr 3 x 20 (584 Ring) und 3. Platz Kleinkaliber 3-Stellungskampf (532 Ring); Jonas Mücke, männliche Schülerklasse, 1. Platz Luftpistole Mehrkampf (311 Ring), 2. Platz Luftpistole (163 Ring) und 2. Platz mehrschüssige Luftpistole (21 Treffer); Leon Plate, männliche Schülerklasse D, 2. Platz Lichtpunktpistole (59,5 Ring); Doreen Dörmann, weibliche Schülerklasse, 1. Platz mehrschüssige Luftpistole (19 Treffer) und 1. Platz Luftpistole Mehrkampf (339 Ring); Daria Kastens, weibliche Jugendklasse, 2. Platz Luftpistole Mehrkampf (344 Ring) und 3. Platz Luftpistole (347 Ring); Justus Plenge, männliche Jugendklasse, 2. Platz Luftpistole Standard (283 Ring) und 3. Platz Luftpistole Mehrkampf (318 Ring)

KSV Ströhen – Levin Cording, männliche Schülerklasse C, 3. Platz Lichtpunktgewehr (89.4 Ring); Emil Rumpke, männliche Schülerklasse C, 3. Platz Lichtpunktpistole (182,5 Ring); Emily Luersen, weibliche Schülerklasse C, 2. Platz Lichtpunktpistole (174,2 Ring)

SV Drebber v. 1900 – Harald Backer, männliche Senioren II, 1. Platz Kleinkaliber aufgelegt (308,4 Ring) und 1. Platz Luftgewehr aufgelegt (315,8 Ring)

SV Strange-Buchhorst – Kira Simon, Juniorinnen II, 2. Platz Luftpistole (363 Ring); Karl-Heinz Ullmann, Herren IV: 2. Platz Perkussionsgewehr (126 Ring)