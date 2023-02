Schomburg verlängert ein letztes Mal

Von: Sylvia Wendt

Der neue Vorstand des Schützenvereins mit (von links) Kerstin Hanke, Mark Gromm, Christina Gerdes, Steve Schomburg (vorne), Christian Hartwig (dahinter), Wilfried Henke, Andrea Hartwig, Sven Reuschel, Sina Reuschel und Sven Gräper. © Schützenverein

Wahlen im Schützenverein Scharringhausen / Posten des „Vize“ bleibt unbesetzt

Scharringhausen – Die Scharringhäuser Schützen haben gewählt und setzen auch weiterhin auf ihren Präsidenten Steve Schomburg. Der allerdings kündigte an, dass diese Amtszeit seine letzte sein werde. Einige Veränderungen ergaben sich bei den Wahlen zum Vorstand dennoch – und der Posten des Vizepräsidenten bleibt unbesetzt. Präsident Steve Schomburg bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Frauke Lohmeier und Manfred Lohmeier mit einem Präsent für die langjährige gute Zusammenarbeit im Vorstand. Schomburg erinnerte im gut gefüllten Schützenhaus an die Veranstaltungen und Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Sein Dank galt allen, die das Vereinsleben aktiv unterstützt haben. Viele Helfer hätten für ein gelungenes Schützenfest gesorgt – das werde in diesem Jahr wieder im Zelt gefeiert.

Fünf neue Mitglieder wurden in den Reihen begrüßt, drei traten aus. sis/r.

Termine

4. März Er- und Sie-Pokal, anschließend Schützenball,1. Mai Vereinsmeisterschießen und Kinderkönigs-Schießen, 13. und 14. Mai Schützenfest, 8. Juli Fahrradtour

Wahlen Präsident: Steve Schomburg, Schriftführerin (neu): Kerstin Hanke, Stellvertreterin: Dagmar Prudix, Kassenwartin: Andrea Hartwig, Stellvertreter: Christian Hartwig, Hauptmann: Frank Witte, Spieß: Michael Hanke, Schießleiter: Sina Reuschel (Damen), Sven Gräper, Stellvertreter: Wilfried Henke, Schießsportleiter: Sven Reuschel, Jugendsportleiter: Mark Gromm, Stellvertreterin: Carina Reuschel, Jugendbetreuern für die Schützenkids: (bis zwölf Jahren) Carina Reuschel, Sascha Buschhorn, Mara Gerdes und Felix Lohmeier, für die Kids ab zwölf Jahren) Mark Gromm, Oliver Reuschel und Gundi Schomburg, Schießwarte: Matthias Emker, Ralf Köhler, Gerrit Köhler, Sven Reuschel, Sven Gräper und Wilfried Henke, Fahnenträger: Benjamin Förthmann, Mathias Köper, Thomas Reuschel, Torsten Gerdes und Patrick Plate, Getränkewart: Christina Gerdes.