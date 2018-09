Schneewittchens viele Zwerge

Wehrblecker Erntefest: Großer Konvoi geschmückter Wagen zieht durch Gemeinde

+ Erntekönigin Nina Gödeker hat sich als Schneewittchen verkleidet – und wird von deutlich mehr als sieben Zwergen begleitet. - Foto: Behling

Wehrbleck - Carsten Falldorf blickt sich um und geht die teilnehmenden Gruppen gedanklich durch: „Eins, zwei, drei...“ Auf wenigstens 14 Erntewagen, prächtig geschmückt mit Feldfrüchten, kommt der Vorsitzende des Sportvereins „Falke“. Das ist allerdings vorsichtig geschätzt. Eine beeindruckende Flotte von Gespannen ist am frühen Samstagnachmittag am alten Bahnhof in Wehrbleck versammelt, „dieses Jahr ist die Beteiligung echt gut“, freut sich Falldorf.