Schienen fehlt der Halt

Freistatt - Sprichwörtlich die Notbremse gezogen hat Frank Kruse: Der Leiter der Wohnungslosenhilfe von Bethel im Norden ist auch „Chef“ der Freistätter Feldbahn – die bringt eigentlich von April bis Ende Oktober Fahrgäste durch das Wietingsmoor nach Heimstatt, doch in der vergangenen Woche fiel der Entschluss, die Saison aus Sicherheitsgründen vorzeitig zu beenden. Grund sind gravierende Schäden am Gleisbett.

„Durch die andauernde Trockenheit ist das Moor förmlich ,in sich zusammengesackt‘ “, schildert Kruse das Problem. „Der Boden bewegt sich ja immer und wir arbeiten darum permanent an der Strecke – aber jetzt ist der Effekt so stark, dass er stellenweise Richtung Graben eingefallen ist und die Schienen zum Teil hohl liegen.“ Die Lokführer machten ihn darauf aufmerksam, dass der Streckenzustand sich innerhalb der vergangenen zwei Wochen noch einmal massiv verschlechtert hat, nach einer „Testfahrt“ am Freitag beschloss Frank Kruse, den Betrieb einzustellen. „Meine Sorge ist, dass der Zug kippen könnte, wenn die Schienen zur Grabenseite hin nachgeben. Voll besetzt bringt es die Feldbahn auf etwa 18 Tonnen Gewicht.“

Die schier endlosen heißen Sommertage haben die meisten sicherlich schon als – durchaus positive – Erinnerung ad acta gelegt, aber Tatsache ist laut Kruse, dass die Trockenheit anhält: „Inzwischen fehlen ja 400 Millimeter Regen. Die Teiche in Freistatt sind fast leer, in dem am Rodelberg kann der Reiher problemlos in der Mitte stehen.“ Das ist auch der Grund, warum die Sanierung der Strecke im Moment nicht in Angriff genommen werden kann: „Erst wenn es regnet und sich der Torfboden wieder vollsaugt, können wir gucken, wie groß das Ausmaß der Schäden tatsächlich ist.“ Daher sei auch noch nicht abzusehen, wie teuer die Sanierung wird. Fest stehe: „Wir müssen den Graben abfangen und einiges an Erde bewegen.“ Mit „wir“ meint Frank Kruse die knapp zehn Kräfte, die sich um Instandhaltung die Freistätter Feldbahn beziehungsweise deren Strecke kümmern, „aber auch den Freistätter Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit schwerem Gerät.“

Zum Laternenfest noch eine Kurzstreckenfahrt

Befahrbar sind noch ein Teil der Strecke in Freistatt, ein Stück am Torfwerk und die Draisinenstrecke. Darum müssen die Kinder und ihre Familien, die am Sonntag, 28. Oktober, das Laternenfest besuchen, nicht auf eine „Spritztour“ verzichten, kündigt Janine Husmann, Projektleiterin vom Arbeitsbereich der Wohnungslosenhilfe von Bethel im Norden, an: „Es beginnt um 18 Uhr mit einer Feldbahnfahrt auf einer kurzen Strecke durch den Ort ab ,Hauptbahnhof‘. Hinterher gibt es am alten Backhaus am Sinnesgarten Bratwurst und Pommes sowie heiße oder kalte Getränke, je nachdem, was wir dann für Wetter haben.“ Gegen sanften ergiebigen Regen in den knapp drei Wochen bis zum Fest hätte das Feldbahnteam sicher nichts einzuwenden. - ab