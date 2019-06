„Der Scharfmacher“ tritt Thronfolge an

Schützenfest in Kirchdorf: Beim Königsschießen setzt sich Horst Bergmann durch

+ Die neuen Kirchdorfer Majestäten mit „Gefolge“ (von links): Fahnenträgerin Irene De Strycker, Präsident Gerd Harzmeier, das Königspaar Marina und Horst Bergmann, Jugendkönigin Lea Grünenwald mit Begleiter Luis Grünenwald, Kinderkönigin Alisa Schwick, Kinderkönig Noel Kuls, die geehrten ehemaligen Vorstandsmitglieder Silke Falldorf, Birgit Nachtigall, Susi Zwick und Christina Harzmeier. Foto: Behling

Kirchdorf – Am Schützenfestsamstag endet in Kirchdorf die Amtszeit der Vorjahresmajestäten: Die Mitglieder des Schützenvereins, begleitet vom Kirchdorfer Spielmannszug, marschierten noch einmal zu den Residenzen von Schützenkönigin Anja „Die Willensstarke“ Henke-Lüdeke, der Kindermajestäten Enrica Buschhorn und Phil-Luca Sprick und von Jugendkönig Sandro Sarnow. An der „Audienz“ bei der „Willensstarken“ beteiligten sich auch die Scharringhausener Schützen, denen Prinzgemahl Rainer angehört. Während anschließend im Festzelt gefeiert wurden, ging es im Schießstand um Pokale – und vor allem um die Thronfolge.