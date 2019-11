Schänke, Steuerbüro und Sexy-Bar

Geschichtswerkstätten servieren Gasthaus-Historie beim Treffen am Montag in Bahrenborstel

+ Die alte Dorfstraße führt zum „Gasthaus zur Eiche.

Bahrenborstel – Die Geschichte einiger Gasthäuser im Landkreis Diepholz erzählt das neue Buch „Halte Rast, sei unser Gast“. Begleitend wurde ein Film erstellt – und beides ist am Montag, 25. November, Thema beim Treffen der Geschichtswerkstätten Bahrenborstel-Holzhausen und Varrel. Deren Mitglieder und interessierte Gäste treffen sich um 15 Uhr in der Alten Schule in Bahrenborstel.