Sanierung so schnell wie möglich

Fast 1,5 Millionen Euro für Arbeiten an der Wehrblecker Turnhalle

+ © S. Wendt Die Sanierung der Wehrblecker Turnhalle soll im Frühjahr 2021 beginnen. © S. Wendt

Wehrbleck – Eigentlich ist alles coronabedingt abgesagt – und dennoch: Die Gemeinde Wehrbleck hat einen Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 erstellt. Die Termine im Januar sind darin bereits rot durchgestrichen. Aber die Hoffnung darauf, dass die Bürger wieder irgendwann irgendwas an Treffen in den Terminkalender eintragen können, bleibt, so das Signal. Was nicht drinsteht: der Beginn der Sanierung der Turnhalle.