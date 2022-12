Sanierung der Kirchdorfer Turnhalle jetzt für 2023 geplant

Von: Sylvia Wendt

Die Kirchdorfer Turnhalle wird wohl im kommenden Jahr endlich saniert. © S. Wendt

Kirchdorf – Mehrfach schon stand die Sanierung der Kirchdorfer Turnhalle bereits „auf dem Zettel“ – für das kommende Jahr sind erneut die Arbeiten geplant.

Im Zuge der Neuordnung der Schulstandorte in der Samtgemeinde Kirchdorf war die Grundschule als Schulform am Standort Kirchdorf zusammengezogen worden und aus zwei Standorten wurde einer – ebenso für die Oberschule, in Varrel. Die beiden Träger, die Samtgemeinde für die Grundschule und der Landkreis für die Oberschule, hatten notwendige Sanierungs- und Umbauarbeiten aufgeteilt. Im sogenannten „Sportstättenüberlassungsvertrag“ ist festgelegt: Der Landkreis beteiligt sich an der Sanierung der Turnhalle, avisiert seien 192 000 Euro. Es wird mit Gesamtkosten von 625 000 Euro gerechnet für die energetische Sanierung, für notwendigen Arbeiten an der Fassade und an der Heizung – eine neue Deckenstrahlplattenheizung mit integrierter LED-Beleuchtung soll die vorhandene Heizungs- und Beleuchtungstechnik ersetzen. Die Fensterfront der Sporthalle Kirchdorf soll durch ein Verblendmauerwerk und ein Lichtband im oberen Bereich ersetzt werden.

110 000 Euro Zuschuss werden erwartet – bleiben noch 323 000 Euro als Anteil für die Samtgemeinde. Den Zuschuss aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ hatte die Samtgemeinde Kirchdorf im Frühjahr 2022 beantragt, im August hatten sowohl Grant Hendrik Tonne, damals niedersächsischer Kultusminister, bei einem Wahlkampfbesuch in Barenburg als auch Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig in einer Pressemitteilung die Bewilligung angekündigt.

Noch ist das Geld nicht überwiesen – der Verwaltungsvorgang könne bis zu drei Monate andauern, erklärte ein Sprecher des heutigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Tonne aus Hannover. „Ohne das Geld auf dem Konto können wir die Arbeiten nicht beauftragen“, erklärt Bauamtsleiter Olaf Heuermann auf Nachfrage. Allerdings liege zwischenzeitlich eine schriftliche Zusage der ArL vor, das Geld könne bei der N-Bank abgerufen werden. Dass die Arbeiten an der Turnhalle sich Jahr für Jahr nicht realisieren ließen, liegt an den veränderten Förderkulissen, die nicht für das Projekt passten. Das Team des Bauamtes hat jedoch unermüdlich nach Optionen geforscht und im Frühjahr 2022 den Zuschuss im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten“ beantragt.