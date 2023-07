Samtgemeindebauhof kommt an Kita in Scharringhausen zum Einsatz

Von: Sylvia Wendt

Der Bauhof der Samtgemeinde Kirchdorf machts: Leiter Rüdiger Samson (rechts) und Kollege Frank Dase pflastern einen Weg und Terrassen an der Kita Scharringhausen. © Samtgemeinde Kirchdorf

Scharringhausen – Bessere Ausstattung, größeres Team und dadurch eine bessere personelle Planung sowie koordiniertere Einsätze: Das ist das Ziel des neuen Bauhofes in der Samtgemeinde Kirchdorf. Die Gemeindearbeiter der Gemeinden Wehrbleck, Varrel, Barenburg, Kirchdorf und Freistatt sind per Ratsbeschlüssen der fünf Kommunen aus deren Zuständigkeitsbereich entlassen und in den der Samtgemeinde gewechselt. Übertragen wurden auch die Gerätschaften. Einzig die Gemeinde Bahrenborstel hat sich diesem Zusammenschluss nicht angeschlossen.

In den zurückliegenden Monaten war Zeit, dass sich das Team, das Rüdiger Samson, gelernter Garten- und Landschaftsbaumeister, leitet, als solches findet. „Seit dem 1. Juni ist der neue Bauhof sozusagen scharf geschaltet“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates. Die Übertragung der Gerätschaften und sonstigen Werte sei abgeschlossen.

Dass aber die Neustrukturierung des Bauhofes so schnell so wichtig sein würde – damit hat niemand gerechnet. Was ist passiert? Dass auf das Team mitunter ganz neue Aufgaben zukommen, belegt der jüngste Arbeitseinsatz am Kindergarten Scharringhausen.

Hier sind Bauarbeiten für einen An- und Umbau, wie berichtet, gerade abgeschlossen worden. Auf die Arbeiten im Inneren sollten nun die auf dem Außengelände folgen. Damit die Mädchen und Jungen auch Wege benutzen können, damit alle drei Gruppenräume eine Terrasse bekommen, deshalb hatte die Samtgemeinde als Bauherrin die Arbeiten ausgeschrieben. Zwölf Firmen habe er angeschrieben, berichtet Bauamtsleiter Olaf Heuermann. Einige hätten den Auftrag ausführen mögen – aber frühestens irgendwann im kommenden Jahr. Das Gros hatte gar nicht erst geantwortet.

Zu vergeben war der Auftrag, einen Weg im herkömmlichen roten Klinker zu pflastern, etwa anderthalb Meter breit, um den Anbau herum. Außerdem ist eine kleine Terrasse geplant vor den Ausgängen jedes der drei Gruppenräume. Ein Auftrag in Höhe von gut 20 000 Euro, erklärt Heuermann. Aus welchen Gründen die Firmen, die überhaupt geantwortet haben, den Auftrag erst 2024 ausführen könnten, bleibt Spekulation.

„Dann machen wir das eben selbst“, heißt es in der Samtgemeinde Kirchdorf. Damit die Kita-Kinder nicht über Monate im Matsch und Staub spielen müssen, erledigt das Team des Bauhofes jetzt die Arbeiten.

Zunächst wurden die notwendigen Arbeiten für die Entwässerung durchgeführt, nun erfolgt der Unterbau. Laut Olaf Heuermann verfügt Bauhof-Leiter Rüdiger Samson über jahrelange Erfahrungen im Straßenbau. Als Nächstes werden die Kantsteine gesetzt und danach die Klinkersteine verlegt. Zum internen Familienfest werden die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sein, aber bis zum Herbst: Das Kita-Team plant einen „Tag der offenen Tür“ nach den Sommerferien, dann dürfen alle vorbeischauen.