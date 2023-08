Samtgemeinde Kirchdorf wird noch mobiler

+ © S. Wendt Ein neues Angebot im ländlichen ÖPNV präsentieren Karin Osterkamp, Sandra Meißner, Heinrich Kammacher, Franka von Seck, Cord Bockhop und Michael Groitzsch (von links) jetzt für die Samtgemeinde Kirchdorf. © S. Wendt

Kirchdorf: Anrufsammeltaxi neu strukturiert / Linie 127 fährt nun öfters und samstags

Kirchdorf – Der ÖPNV und der ländliche Raum: In der Samtgemeinde Kirchdorf hat sich das Anrufsammeltaxi (AST) seit Jahren bewährt. Es fährt auch die Landesbuslinie 137 im Stundentakt auf dem Weg zwischen Sulingen und Diepholz Haltestellen in einigen Mitgliedsgemeinden an. Da aber die Vertragsgrundlagen für das AST ausgelaufen sind und die Querverbindung zwischen Freistatt und Kirchdorf eher nur auf die Schülerbeförderung ausgerichtet ist, wurde gleich für beide Bereiche nach Lösungen gesucht.

Neuauflage AST

In einer Neuauflage wurde für das AST der bisherige bequeme Service mit Abholung an vielen Haltestellen in der Samtgemeinde, Fahrten zu Zielen innerhalb der sechs Mitgliedsgemeinden und der Rückfahrt bis vor die Haustür beibehalten.

Neu ist die Gültigkeit des Fahrtickets, denn die Samtgemeinde wurde in drei Zonen aufgeteilt, das Ticket gilt nun für zwei benachbarte Zonen. Hintergrund: „Wir wollen die Busverbindungen der Linien 137 zwischen Diepholz und Sulingen sowie 133 zwischen Sulingen und Rahden und die Linie 127 zwischen Freistatt und Kirchdorf nicht schwächen“, erklärt Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Partnerin für die Fahrten im Anrufsammeltaxi bleibt Karin Osterkamp. Sie berichtet von weniger angefragten Fahrten tagsüber, mitunter bereits eine Folge der vorhandenen Busverbindungen.

Kooperation mit ZVBN

Für die verstärkte Linie 127 freut sich die Samtgemeinde über die Kooperation mit dem ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen). Ansprechpartnerin für den Landkreis Diepholz dort ist Franka von Seck, die zum Pressetermin gleich mal die Verbindung von Bremen nach Diepholz per Zug und von dort nach Varrel mit dem Bus testet. Sie ist fast auf die Minute pünktlich – es ist derzeit viel los auf den Landstraßen. Was heißt „verstärkte Linie 127“? Ab dem 17. August gilt ein neuer Fahrplane für die Verbindung zwischen Kirchdorf und Freistatt, mit Haltestellen in Barenburg, Varrel und Wehrbleck. Mehrere Fahrten wurden wochentags ergänzt – und erstmals wird die Linie 127 samstags gefahren. Die 127 ist so getaktet, dass in Freistatt Anschluss an die 137 nach Diepholz und damit an den weiteren Zugfahrplan besteht. Für beide neuen Mobilitätsangebote in der Samtgemeinde Kirchdorf gibt es neue Flyer, die Anfang September an alle Haushalte verschickt werden, damit sich die Bürger in Ruhe informieren können.

Linie 127 fährt jetzt auch samstags

Für SG-Chef Kammacher ist es ein „superschöner“ Termin, „der die Samtgemeinde Kirchdorf auf die Landkarte hebt“. Landrat Cord Bockhop erinnert an die zwei Millionen Euro, die der Landkreis in den Bereich ÖPNV steckt. Maximal 50 000 Euro pro Kommune seien möglich, für die Verstärkung der Linie 127 überweist der Landkreis 38 000 Euro. Der Start der Landesbuslinien war gut, sei aber von der Pandemie dann ausgebremst worden. Nun solle wieder neuer Schwung aufgenommen werden. Politik und Verwaltung ziehen hier an einem Strang, den Fachbereichsleiterin Sandra Meißner in Händen hielt.

Bei der nun verstärkten Linie 127 wird nicht sofort drauf geschaut, ob sie auch genutzt wird. Aber natürlich wolle man feststellen, etwa in drei Jahren, ob es funktioniert-- ob die Linie angenommen wird, erklärte Cord Bockhop. Für die Taktung der Linie 127 wurde drauf geachtet, dass die Fahrer zwischen den Schulbusverbindungen keine langen Pausen überbrücken müssen.

Busfahrer gefragt

Das bringe mehr Kontinuität, erklärt Michael Groitzsch, Verkehrsplaner im Vechtaer Omnibusunternehmen Wilmering. Wer mehr Fahrten fordert, muss wissen: Jeder Bus braucht einen Fahrer. „Würden sich 30 Fahrer bewerben, würden wir die sofort einstellen“, kommentiert Groitzsch. Die Personaldecke werde ab 2024 noch drastischer ausgedünnt, wenn viele Kollegen in Ruhestand gehen.

Franka von Seck freut sich: „Das 49-Euro-Ticket bringt ganz andere Optionen für die Nutzung des ÖPNV, auch im ländlichen Raum und gibt damit der Nachhaltigkeit einen Schub.“ Und sie lobt: „Der Landkreis Diepholz ist der einzige der sechs Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen, der so weit vorne ist in der Mobilitätsanbindung seiner Mitgliedskommunen.