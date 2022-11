Samtgemeinde Kirchdorf plant hohe Investionen in Infrastruktur

Von: Sylvia Wendt

Zuletzt noch die Deko, die jeder Verwaltungsmitarbeiter persönlich in seinem Büro gestalten kann. Die Sanierung des Rathauses Kirchdorf ist mit neuer Farbe und Bürotüren abgeschlossen. © S. Wendt

Kirchdorf – Allein die Gasrechnung für die Liegenschaften der Samtgemeinde Kirchdorf, die sich bisher auf etwa 150 000 Euro summiert hatte, werde für 2023 mit etwa 360 000 Euro berechnet, aufgrund der aktuellen Preisanstiege. Bauamtsleiter Olaf Heuermann hatte die Kosten ermittelt, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher präsentierte sie dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, der am Mittwochabend unter Leitung seines Vorsitzenden Marlo Rethorn im Rathaus tagte.

Bei 19,2 Grad im Sitzungssaal harrte das Gremium, um zwei erkrankte Mandatsträger dezimiert, eine gute Stunde aus. Die Liste der wesentlichen Punkte und Ziele, die Kammacher definierte, ist lang.

Photovoltaik

Beispiel Energie: Gerade ist die Sanierung des Rathauses mit einem frischen Farbstrich und neuen Türen im Innenbereich abgeschlossen, da steht ein neues Projekt an – die Untersuchung, ob und inwiefern die kommunalen Liegenschaften mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden können. Der Stromvertrag der Kommune gilt noch bis zum 31. Dezember 2023 – deshalb stehen 20 000 Euro bereit für Fachleute, die die Dächer inspizieren und der Politik eine Handlungsempfehlung präsentieren sollen. Generell sei das Ziel, nicht erst abzuwarten, sondern bereits gewappnet zu sein, erklärte Kammacher.

Notstromaggregate

Etwa mit drei Notstromaggregaten für Verwaltung, Feuerwehr und Schule. Kosten: je 45 000 Euro. Weitere 65 000 Euro dienen dazu, die EDV der Verwaltung komplett neu zu verkabeln – eine Empfehlung der Fachleute, da die bisherigen Leitungen aus dem Baujahr des Hauses, 1974, stammen und die Kapazitätsgrenzen erreicht seien.

Ein wesentlicher Investitionspunkt ist der Bereich Feuerwehr. Nach einer Bereisung im Frühjahr sei festgestellt worden, dass das Gerätehaus in Bahrenborstel nicht mehr den Anforderungen entspreche, hier sind 80 000 Euro eingeplant für Sanierungsmaßnahmen.

Im Gerätehaus Scharringhausen werde die Heizung erneuert. Eine neue Tragkraftspritze für die Barenburger ist mit 17 000 Euro notiert. Und 45 000 Euro sind eingeplant für Einrichtungsgegenstände im Gerätehaus in Varrel, das derzeit neu gebaut wird.

Feuerwehr

Kammacher lobte die Einsatzkräfte in der Samtgemeinde ausdrücklich, auch für ihr Gebäudemanagement: Besonders verantwortlich werde derzeit geheizt, sodass die Mehrkosten im Bereich Feuerwehr „nur“ 20 000 Euro betragen. Auch die Schutzausrüstung der Kameraden entspreche nicht mehr der neuesten Technik, zusätzliche 50 000 Euro sind hier eingeplant.

Ganz neu ist die Ausgabe für „Einsatzstellenhygiene“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Im Klartext: Die beim Einsatz verschmutzte Kleidung kann vor Ort getauscht werden, die Einsatzkräfte können dann in Trainingsanzüge wechseln. In Abstimmung soll dieser Service von einer der Ortswehren übernommen werden, die dann an den jeweiligen Einsatzort gerufen wird.

Schule

Die Investitionen in Schule hatte der Schulausschuss tags zuvor empfohlen, Kammacher erinnerte an die 100 000 Euro, mit denen die räumlichen Planungen für die Zukunftsschule erstellt werden sollen, als Grundlage für die künftige Entscheidungsfindung der politischen Gremien.

Im Bereich der Kinderbetreuung summieren sich die Kosten im kommenden Jahr auf 1,8 Millionen Euro, die die Samtgemeinde schultert. Dazu gehören nicht allein anteilige Kosten pro Kind, um die Elternbeiträge niedrig zu halten, sondern auch Investitionen.

Die beginnen mit Fliegenfenstern im Kindergarten Barenburg. 30 000 Euro sind eingeplant für die Außenanlagen an der Kita Scharringhausen. Laut Kammacher ist ein Ende der laufenden Umbau- und Sanierungsarbeiten noch nicht in Sicht. „Da müssen wir an Ostern denken.“ Nach wie vor Laufe die Betreuung ohne Einschränkungen in der Kita weiter.

Aber: „Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, muss der Außenbereich neu gestaltet werden.“ Der Waldkindergarten Holzhausen bleibt ein Highlight für viele Kinder und deren Eltern – und sei entsprechend gut nachgefragt. Allerdings ist der alte Bauwagen, mit dem der Waldkindergarten gestartet ist, abgängig. Angedacht ist eine Art „Tiny-House-Lösung“.

Kindergarten

Weiterhin solle das Basisrefugium der Kinder im Wald mobil bleiben, ohne festes Fundament auskommen. Das Leistungsprofil werde derzeit erstellt, bisher gewonnene Erkenntnisse des Teams aus ihrer täglichen Arbeit sollen in die Konzeption einfließen, die Arbeiten müssen ausgeschrieben werden. Eingestellt für dieses Projekt sind 80 000 Euro. Weitere 5 000 Euro stehen bereit, damit eine Forstfachkraft den Bereich des Waldkindergartens genau inspiziert, ob etwa Baumfällarbeiten zur Sicherung notwendig sind.

Robuste Wirtschaft Die umfangreichen Investitionen in der Samtgemeinde Kirchdorf, die am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung im Ausschuss für Gemeindeentwicklung vorgestellt wurden und die das Gremium einstimmig dem Samtgemeinderat empfahl, kommentierte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher: „Das geht alles. Wir können das aber nur schultern, weil unsere Wirtschaft in der Samtgemeinde Kirchdorf außerordentlich robust ist. Aber so eine Situation wie jetzt hat es noch nicht gegeben.“ Er mahnte in Richtung der politischen Gremien: „Bitte seid vorsichtig mit zusätzlichen Wünschen obendrauf, keiner weiß, was 2023 und 2024 kommt. Packt Geld in die Rücklagen.“ Der Verwaltungschef erinnerte auch an zahlreiche Planungskosten, die im Haushaltsplan für das Jahr 2023 enthalten seien: „Auf Planungskosten folgen Investitionskosten.“