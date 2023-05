Samtgemeinde Kirchdorf meldet: „Alle Feuerwehren einsatzbereit“

+ © S. Wendt, Samtgemeinde Ernennungen der neuen Funktionsträger in der Samtgemeinde Kirchdorf mit (von links) Heinrich Kammacher, Gerd Kemmann, Sandra Meißner, Christoph Hormann, Michael Lück, Cord Sünkenberg und Thomas Niemeyer. © S. Wendt, Samtgemeinde

Vakante Führungspositionen in den Ortswehren der Samtgemeinde Kirchdorf sind wieder besetzt. Politik und Verwaltung versprechen den ehrenamtlichen Helfern „Rückendeckung“.

Kirchdorf – Oft genug bleiben Ehrenamtsposten vakant, „umso glücklicher sind wir, dass wir alle Funktionsposten besetzen konnten. Alle zehn Ortsfeuerwehren sind einsatzbereit“, freut sich Heinrich Kammacher, als Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf Dienstherr der Einsatzkräfte in den sechs Mitgliedsgemeinden.

Cord Sünkenberg hat sich bereit erklärt, eine zweite Amtszeit als stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Holzhausen anzutreten. Volker Sielke muss zwar formell als stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Barenburg entlassen werden – gleichzeitig aber wird er, wie die weiteren Funktionsträger auch, für die Dauer von sechs Jahren neu verpflichtet: Als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Barenburg. In der Nachfolge als neuer stellvertretender Ortsbrandmeister verpflichtet wurde Timo Siedenberg.

Einen ganz neu geschaffenen Posten bekleidet künftig Christoph Hormann, bisher zwei Amtszeiten als stellvertretender Ortsbrandmeister in Bahrenborstel in verantwortlicher Position tätig. Hormann ist künftig, wie Michael Lück, stellvertretender Gemeindebrandmeister. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und seine nun zwei Stellvertreter haben die Vielzahl an Aufgaben aufgeteilt – und damit die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.

+ Timo Siedenberg (Zweiter von links) mit Gerd Kemmann (links), Heinrich Kammacher und Sandra Meißner. © Privat

„Rückendeckung“ versprechen Kammacher und Sandra Meißner, als zuständige Fachbereichsleiterin. „Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander“, sagt Kammacher. Und betont: „Das gab es bisher immer zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Politik.“

Unbedingt wichtig sei der Rückhalt der Einsatzkräfte durch die Familie – Familie und Ehrenamt müssten unter einen Hut zu bringen sein. Dass die Einsatzkräfte alle fachlich bestens geschult und ausgebildet sind, bedeute auch, dass sie sich im Team aufeinander verlassen könnten, wenn nicht alle vor Ort sein können.

Beruflichen Alltag, Privates und zusätzlich ehrenamtliches Engagement zusammen zu bringen ist oft nicht ganz einfach. Den eigentlich gemeinsamen Ernennungstermin musste Volker Sielke verschieben, ebenso Timo Siedenberg.

Letztlich aber konnten alle Urkunden ausgehändigt werden, Timo Siedenberg seinen Amtseid leisten – und damit eine Familientradition fortsetzen, da bereits Vater Wilfried und Bruder Nico lange Jahre Führungsaufgaben innehatten. Damit sind alle Führungsposten in den zehn Ortsfeuerwehren nahtlos neu besetzt.

+ Neuer Ortsbrandmeister in Barenburg ist Volker Sielke (links), hier mit Heinrich Kammacher und Sandra Meißner. © Privat

Die reibungsfreie Zusammenarbeit betont auch Gerd Kemmann. Festzustellen sei, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft gefordert, aber nicht gegeben werde, dass Helfen stark rückläufig sei in manchen Bereichen. „Aber nicht in der Feuerwehr“, freut sich Kemmann. Und nennt Gründe dafür: „Hier gibt es Rahmenbedingungen, in denen man sich wohlfühlen kann.“

Natürlich sei es schön, wenn aufgrund der guten finanziellen Lage der Samtgemeinde Anschaffungen kein Problem seien. Aber „Feuerwehr“ habe auch nicht überzogene Forderungen gestellt, sondern immer mit Augenmaß, betonte Kemmann.

Dass sie als Funktionsträger ein Mehr an Aufgaben übernehmen, sei mit der Familie abgesprochen, berichten Hormann und Sünkenberg unisono. Beide stoßen auf besonderes Verständnis bei ihren Partnerinnen, haben ihre Ehefrauen über Feuerwehraktivitäten kennengelernt.