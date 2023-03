Saisonkarten für den Badespaß in Barenburg schon jetzt holen

Von: Sylvia Wendt

Die Arbeiten am Babybecken machen große Fortschritte. © Förderverein Freibad Barenburg

Barenburg – Der Kiosk im Freibad Barenburg ist neu verpachtet – an ein Paar aus Stuhr. Das berichtete Bürgermeister Lars Röper in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das Gremium hatte da gerade die neuen Eintrittsgelder für das Freibad beschlossen. Eine wesentliche Veränderung betrifft die Gastkarte – die wird komplett gestrichen.

Laut Röper gab es in der Saison 2022 außerordentlich viele „Gäste“. Die Karte war einst gedacht für jene Besucher, die nicht schwimmen gehen möchten.

Eine kleine Veränderung gibt es auch bei der Kombi-Karte für Familien: Die erlaubt, wie bisher, den Eintritt für das Freibad Barenburg und das Naturfreibad Kirchdorf gleichermaßen – ist aber ab sofort beschränkt auf maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder (im Alter unter 18 Jahren). Die Karte kann erweitert werden: Für jedes weitere Kind erhöht sich der Preis um weitere fünf Euro. Die Einzelkarten für das Freibad Barenburg kosten weiterhin 3,50 Euro (Erwachsene, ab dem 18. Lebensjahr) und zwei Euro (Kinder im Alter ab vier Jahren).

Vorverkauf in der Zeit von 9 bis 12 Uhr

Lars Röper bittet alle Badegäste, die eine Saisonkarte für die Bäder in der Samtgemeinde Kirchdorf erwerben wollen, dies vor dem Barenburger Saisonstart am 1. Mai zu tun. Für die Samstage 1., 15. und 22. April ist jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr der Kartenvorverkauf in Barenburg geregelt. „Wir haben in der Saison aus personellen Gründen keine Möglichkeit, die Saisonkarten auszugeben. Diese sollten deshalb unbedingt an den drei Terminen im April gekauft werden. Alte Karten sind bitte mitzubringen, können neu aufgeladen werden – gezahlt werden kann ausschließlich in bar“, erklärt der Bürgermeister.

Über die neuen Pächter des Kiosks berichtet Röper, dass diese einige Ideen zur Gestaltung mitbrächten und die Saison 2023 als Probesaison angesehen werde.

Derweil sind die Mitglieder des Fördervereins Freibad Barenburg aktiv: Arbeitseinsätze werden an fast jedem der Samstage bis zur Eröffnung am 1. Mai erfolgen, erklärt Marlo Rethorn für die Förderer. Wer mithelfen möchte, für den finde sich garantiert eine passende Aufgabe.