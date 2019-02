Rund 70 Kräfte aus vier Ortsfeuerwehren an Alarmübung in Kirchdorfer Hotel beteiligt

Kirchdorf - Sirenenalarm am Sonntagabend um 21.06 Uhr in Kirchdorf, Barenburg, Kuppendorf und Scharringhausen: Die Einsatzleitstelle meldete Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss des Landhotels „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf - sieben Gäste wurden laut Notruf von Ulf Meyer, der das Hotel mit Astrid Unger betreibt, vermisst. Diesem Szenario einer Übung stellten sich am Sonntagabend rund 70 Kräfte aus den vier Ortsfeuerwehren, den Einsatz leitete Kirchdorfs Ortsbrandmeister Reiner Wittig.

Ausgearbeitet hatte die Übung Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann - und damit die Gunst der Stunde genutzt: „Ulf Meyer hatte mir von Renovierungsarbeiten im Hotel im Januar und Februar erzählt. Für die Idee einer Einsatzübung war er total offen.“ Infrage gekommen sei dafür lediglich ein Sonntag, aufgrund der Auslastung des Hotels in der Woche.

Bereits fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kirchdorfer Kameraden am Einsatzort ein, „die weiteren Fahrzeug folgten etwa im Drei-Minuten-Abstand“, berichtet Kemmann. Der Einsatzleitwagen aus Wehrbleck war vorab angefordert worden und die Besatzung wartete in Barenburg in Bereitstellung, um Zeit zu sparen. Der Gemeindebrandmeister und einige Mitstreiter hatten sich bereits anderthalb Stunden vor Beginn der Übung im Hotel eingefunden, das erste Obergeschoss per Nebelmaschine „verraucht“ und die zu rettenden Hotelgäste platziert und mit Regieanweisungen vorbereitet. Ulf Meyer hatte Mitarbeiter einer polnischen Firma, die für die Renovierungsarbeiten vor Ort sind, dafür gewinnen können, die „Vermissten“ zu mimen: „Wir haben sie über einen Dolmetscher gebeten, sich bewusstlos zu stellen, sonst hätten die Einsatzkräfte es zu einfach gehabt. Die Statisten waren sehr motiviert, haben das super gemacht“, freut sich Gerd Kemmann.

+ Atemschutzgeräteträger machen sich einsatzbereit. © Zumaya

Der Schwerpunkt der Übung lag auf den Atemschutzgeräteträgern, „davon hatten wir mit rund 40 ausreichend vor Ort, 18 kamen zum Einsatz.“ Der erste Trupp - zwei Kräfte - drang zur Erkundung ins Obergeschoss vor, die weiteren Trupps retteten die Vermissten. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, wurde ein Atemschutzgeräteträgertrupp ausgewählt, die Funkverbindung abreißen zu lassen und „ohnmächtig zu werden“. Also galt es insgesamt neun Personen per Trage aus dem Gefahrenbereich und in die für die Verletzten eingerichtete Sammelstelle zu bringen. Die Löschwasserversorgung wurde aufgebaut, sicherheitshalber rückten die Feuerwehrkräfte aber nicht mit Schläuchen in die Hotelräume vor.

+ Die „Vermissten“ galt es aus dem ersten Stock zu retten. © Zumaya

Gegen 22.15 Uhr war die Übung beendet, noch vor Ort gab es ein erstes Feedback: „Ich habe den Kameradinnen und Kameraden erklärt, warum ich sie zur besten Tatortzeit vom Fernseher weggeholt habe“, so Gerd Kemmann. Seine Bilanz: „Es wird noch Nachgespräche geben, aber im Großen und Ganzen ist es so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. An einigen Stellschrauben werden wir wohl noch drehen müssen, aber das ist ja normal - Übung macht den Meister, und so ein Szenario ist schon recht anspruchsvoll.“ Kemmanns Dank galt - ebenso wie der von Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, der die Übung verfolgte - den Hoteliers Astrid Unger und Ulf Meyer, ebenso Ivonne Arndt, die sich als leitende Notfallärztin zur Verfügung gestellt hatte und den Kräften der DRK-Bereitschaft, die sich mit drei Rettungswagen beteiligten. ab