Ortsfeuerwehr Kirchdorf: Rückkehr zum Feuerwehr-Alltag

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Ehrungen in der Ortsfeuerwehr – von links: Ludolf Becker, Andreas Becker, Peter Runge, Heiner Albers, Henry Könemann, Reiner Wittig und Gerd Kemmann. © Privat

Michael Lück: „Motivation der Einsatzkräfte aufrechthalten“

Kirchdorf – Regelmäßige Dienste, meist im wöchentlichen Turnus, gehören zum Alltag der Einsatzkräfte in den Freiwilligen Feuerwehren. In der Pandemie fiel das weg, der Alltag kehrt gerade erst zurück. Stellvertretender Gemeindebrandmeister Michael Lück erklärte in der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kirchdorf, dass sich die Einsatzkräfte nach der Pandemie erst wieder in den Dienstalltag einfinden müssten. Er riet, zu versuchen, die Motivation zur Teilnahme an Diensten und Einsätzen aufrechtzuhalten. Er dankte den Landwirten, die in den heißen Sommermonaten ihre mit Wasser befüllten Güllefässer auf den Feldern bereithielten.

Neun Fehlalarme für die Ortsfeuerwehr

In der Übersicht von Ortsbrandmeister Reiner Wittig stehen für die Jahre 2020 und 2021 elf Dienste und 21 Einsätze. Im Dezember 2021 war eine außerordentliche Versammlung notwendig, um Wittig formell zum Ortsbrandmeister wiederzuwählen. 2022 absolvierte die Ortsfeuerwehr 13 Übungsdienste und rückte zu vier Brandeinsätzen, 13 technischen Hilfeleistungen, zwei Brandsicherheitswachen, einer überörtlichen Übung – und wegen neun Fehlalarmen aus. Laut Gerätewart Rainer Kokemohr sind alle Fahrzeuge einsatzbereit: „Am Tanklöschfahrzeug gab es zuletzt kleinere Reparaturen, Reifen und Batterien wurden erneuert. Das Löschfahrzeug hat nun eine Wärmebildkamera an Bord, gesponsert durch die Firma ,DieselTechnic‘.“ Aus der Oldie-Gruppe berichtete Reiner Wittig. Die Mitglieder absolvierten 2022 wieder Übungsdienste. Laut Atemschutzgerätewart Sören Westermann sind 15 Atemschutzgeräteträger aktiv, verfügt die Ortsfeuerwehr über sechs Atemschutzgeräte.

Beförderungen erfolgten: Nico Harzmeier, Jan Henrik Heuermann, Fabian Ackermann, Marcel Kemmann, Dominic Köper, Reiner Wittig und Daniel Wulf mit Bürgermeister Holger Könemann (von links). © Ortsfeuerwehr Kirchdorf

Günter Meier teilte mit, dass zurzeit zwölf Kameraden der Altersabteilung angehören. Für 2023 sind wieder gemeinsame Aktivitäten wie Kartenspielen und Grillen geplant. Meier kündigte an, nur noch bis zum Jahresende Sprecher der Alterskameraden zu bleiben.

Jugendwart Julian Plenge erläuterte die aktuellen Daten aus der Jugendfeuerwehr (wir berichteten). Plenge bedankte sich beim Kommando, der Verwaltung sowie bei Gemeindejugendwart Thomas Eichler und seinem Betreuerteam für die Unterstützung. Und blickte ins Jahr 2024, in dem die Jugendfeuerwehr Ausrichter des Kreiszeltlagers mit rund 2 500 Teilnehmern ist. Dies soll vom 22. Juni bis zum 30. Juni stattfinden. Veranstaltungsort ist, wie bereits 2007, der Bereich rund um den Schützenplatz an der Ihloge. Die Organisation läuft bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren. Die Suche nach Helfern wird Mitte Juli starten, hierfür werden Helferbögen verteilt. Fabian Ackermann wurde als stellvertretender Jugendwart einstimmig bestätigt. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann teilte mit, dass nach Jahren mehr Geld in Feuerwehr investiert werde, etwa in die Bereiche Einsatzstellenhygiene, Einsatzkleidung und die Sanierung des Gerätehauses Bahrenborstel. sis/r.

Personelles Lehrgänge – Truppmann I: Daniel Wulf (2022); Truppführer: Nico Harzmeier (2021); Atemschutzgeräteträger: Dominic Köper (2021); Gruppenführer Teil 1: Jens Wessel (2021), Nico Harzmeier (2022); Gruppenführer Teil 2: Jens Wessel (2021), Nico Harzmeier (2022); Fortbildung Gerätewart: Rainer Kokemohr (2020); Ortsbrandmeister-Seminar: Gerd Kemmann, Reiner Wittig (2020); Vollzugsbeamter: Jan Henrik Heuermann (2022)

Beförderungen – Feuerwehrmann: Daniel Wulf; Oberfeuerwehrmann: Dominic Köper, Fabian Ackermann; Hauptfeuerwehrmann: Nico Harzmeier, Marcel Kemmann; Brandmeister: Jan Henrik Heuermann

Neuaufnahmen – Nils Kattelmann, Michael Stiegelmeier und Lara-Sophie Häsemeyer

Ehrungen – 25 Jahre Mitglied: Heiko Plate, Heiner Albers und Andreas Becker; 40 Jahre: Gerd Kemmann; 50 Jahre: Heinrich Kokemohr, Peter Runge und Ludolf Becker; 60 Jahre: Henry Könemann