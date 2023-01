Rudolf Runge seit 70 Jahren Mitglied im TuS

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die geehrten Mitglieder des TuS Barenburg. © TuS Barenburg

Sportverein in Barenburg überzeugt mit Angebotsauswahl / Kickerinnen suchen Verstärkung

Barenburg – Mit dem Sportjahr 2022 kehrte der TuS Barenburg wieder zurück zum gemeinschaftlichen Sporterlebnis. Laut Johannes Küfe seien etwa die Tischtennisspieler „froh, endlich wieder eine Saison durchspielen zu können“.

Laut Janina Meyer starten die Tennisspieler in diesem Jahr in die 41. Saison auf der Anlage im Flecken. Der Boom der Sportart hat nachgelassen: „Die gemeldeten Mannschaften spielen in einer Spielgemeinschaft zusammen mit dem TC Siedenburg.“ Die Turner bieten etliche Gruppen und damit kaum eine Ausrede, sich nicht anzumelden. Ob Kinderturnen und Eltern-Kind-Gruppe (Birgit Rohlfing), Power Kids (Andrea Sielke) oder Kinderturnen (Sabine Müller): „Alle Gruppen laufen gut“, heißt es bei der jüngsten Versammlung, zu der TuS-Chefin Karin Hoyer die Mitglieder und Gäste begrüßte. Hoyer ist selbst Übungsleiterin – seit 30 Jahren führt sie die Gruppe „fit und fetzig“.

„Wir sind froh, dass nicht nur die Übungsabende, sondern auch die geselligen Termine wieder stattfinden konnten.“ Bei der „Power Mix Gruppe“ (ebenfalls geleitet von Karin Hoyer) ist der Name Programm.

Philipp Meier ist neu im TuS-Vorstand. © Privat

Thomas Hoyer fasste das Sportjahr des Jugendfußballs zusammen. Aktuell sind in unterschiedlichen Spielgemeinschaften zehn Jugendmannschaften gemeldet. Philipp Meier berichtete von sportlichen Highlights der Kicker.

Die Damen suchen dringend neue Spielerinnen, damit das Team auch in der nächsten Saison bestehen bleiben kann. Bei den Wahlen gab es Veränderungen im Vorstand: Christoph Warneke stellte sich nach neun Jahren als 2. Vorsitzender nicht erneut zur Wahl. Karin Hoyer dankte ihm für seine Vorstandsarbeit mit einem Präsent.

Claus-Dieter Gärtner und Karin Hoyer © Privat

Wer den „TuS-Pokal“ erhält, das wird im TuS Barenburg jährlich mit großer Spannung erwartet – immer ist es eine Auszeichnung für besonderes Engagement. Auch jetzt wurde es emotional. Begleitet von stehenden Ovationen ging der Pokal aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Tennissparte an dessen „Motor“ Claus-Dieter Gärtner. TuS-Chefin Karin Hoyer lobte: „Wenn man in Barenburg über Tennis spricht, verbindet man dies mit einem Namen – Claus-Dieter Gärtner. Ihm ist es zu verdanken, dass seit 40 Jahren im Flecken Tennis gespielt werden kann. Ohne sein außerordentliches Engagement bei der Planung, dem Bau und der Pflege der Tennisanlage könnte dieses Jubiläum heute nicht gefeiert werden.“ In der neuen Ortschronik steht: „Claus-Dieter Gärtner ist bis heute die gute Seele und das Vorbild der Tennissparte.“ sis/r.

Ehrungen und Wahlen 25 Jahre Mitglied: Christa Denker, Lukas Denker, Yvonne Denker, Johannes Küfe, Karl-Heinz Nöhre, Jannik Pieper, Kerstin Renzelmann; 40 Jahre: Friedhelm Falldorf, Annegret Gerken, Harald Gerken, Marlies Heitmann, Sebastian Jocksch, Torsten Ludewig, Heinfried Lüdecke, Gerald Schmidt, Stefan Schwier, Timo Siedenberg, Ulrike Witte; 50 Jahre: Henny Heuer, Claudia Rethorn, Jürgen Rohlfs, Manfred Warneke; 60 Jahre: Hermann Dencker; 70 Jahre: Rudolf Runge. Sparte Tischtennis: Michael Stumpe (200 Spiele), Manfred Warneke und Heiner Denker (je 750 Spiele), Sparte Fußball: Gerrit Müller (300 Spiele), Sparte Turnen: Carmen Plate (300 Übungsabende), Christa Böttcher und Nicole Rieke (je 600 Übungsabende).

Gewählt: Vorsitzende Karin Hoyer, 2. Vorsitzender Philipp Meier (neu für Christoph Warneke), Kassenwartin Margret Lüdecke, Protokollführerin Birgit Rohlfing, Geschäftsführerin Sport und Jugend Jana Knieling, Sportwart Henning Bokelmann

Neue Kassenprüfer: Gerrit Müller und Kerstin Denker

Ehrenrat: Norbert Witte, Erwin Ludewig und Ulrike Eikmeier-Wege (neu für Eleonore Thiesing)