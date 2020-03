Rolf Wege neuer „Organisator Aufführungen Barenburg“

Ehrungen bei den Theaterleuten in Barenburg (von links): Hans-Jürgen Habelmann, Nicole Rieke, Valentin Falldorf und Detlef Meier. Foto: Theatergruppe Barenburg

Barenburg – Wenn man einen der größten Publikumserfolge der Vereinsgeschichte im Jahresrückblick auflisten kann, dann kann der nur positiv ausfallen. Tatsächlich können die Mitglieder der Theatergruppe Barenburg ihr Stück des Jahres 2019, „De geköffte Ehemann“, als ebensolchen Erfolg verbuchen. Drei neue Mitglieder – Albert Düwel, Leonie Riekmann und Kevin Gräwe – wurden in den Reihen der Laiendarsteller begrüßt. Die Theatergruppe zählt damit aktuell 97 Mitglieder.

Neben den Aufführungen ist der Verein auch bei allen Veranstaltungen im Dorf vertreten, „zwar nicht immer erfolgreich, aber dabei“, stellte Vorsitzender Hans-Jürgen Habelmann bei der Jahreshauptversammlung fest. Über eine erfolgreiche Spielsaison berichtete Spielleiterin Nicole Rieke. Die beiden Neuen, Albert Düwel als Schauspieler und Isgard Eikmeier als Maskenbildnerin, hätten sich gleich wohlgefühlt und zum großen Erfolg der Saison beigetragen.

Habelmann erinnerte an die Feier zum 25-jährigen Bestehen des Zusammenschlusses der Theatergruppen des Sulinger Landes, den Neujahrsempfang der Theatergruppe mit einer Rekordbeteiligung von über 60 Mitgliedern und den „tollen Besucheransturm zum Theaterstück“. Er dankte allen Mitgliedern, die immer da seien, wenn sie gebraucht werden: „Ohne ihre tatkräftige Unterstützung kann man keine so erfolgreiche Saison absolvieren.“ Habelmann dankte mit einem Blumenstrauß Nicole Rieke und überreichte zwei Kinokarten an Valentin Falldorf, jeweils für ihren besonderen Einsatz für die Theatergruppe.

Ratsherr Michael Maschmann erklärte, die Theatergruppe sei ein Aushängeschild der Gemeinde Barenburg, er wünschte ein glückliches Händchen bei der Auswahl des neuen Stückes.

Detlef Meier wurde mit einem Erinnerungsgeschenk aus dem Vorstand verabschiedet. Bei den Wahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder erneut zur Verfügung und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. In den erweiterten Vorstand wurde Rolf Wege für Detlef Meier als „Organisator Aufführungen Barenburg“ einstimmig gewählt.