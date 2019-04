Versuchter Mord: Zehn Jahre Haft für Bombenbauer aus Kirchdorf

Wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist am Mittwoch am Landgericht Verden ein aus Kirchdorf stammender Angeklagter zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Verden/Kirchdorf - Von Wiebke Bruns. Der zuletzt in der Schweiz wohnhafte 53-Jährige hatte fünf selbstgebastelte Bomben auf dem Hof seiner Familie versteckt. Bei der Explosion einer Rohrbombe am 5. Mai 2018 waren der Hofeigentümer und dessen heute neunjährige Tochter verletzt worden. „Wir können nicht feststellen, dass es die Absicht des Angeklagten gewesen ist, Menschen zu töten, aber er hat es billigend in Kauf genommen“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Angeklagter fühlte sich hintergangen

„Das schräge Motiv“, so der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk, war, dass sich der Angeklagte „Gehör verschaffen wollte“. Denn er fühlte sich „hintergangen und über’s Ohr gehauen“. Es geht um den Hof, auf dem sich die Tat ereignet hat. Am Tag seiner Hochzeit im Jahr 1993 hatte der Angeklagte eine Abfindungserklärung unterschrieben. Dass er glaubte, lediglich geschenkte 10.000 Euro zu quittieren, glaubten ihm die Richter: „Bei einer Hochzeitsfeier rechnet man mit allem, aber nicht mit erbrechtlichen Fragen konfrontiert zu werden.“ Dass es sich um eine Abfindung handelte, sei dem Angeklagten erst acht Jahre später bewusst geworden.

„Ungewöhnlich, aber nicht psychisch krank“

„Durch diese Erkenntnis änderte sich sein Leben völlig“, hieß es weiter. „Er litt darunter, dass man mit ihm als Sohn und Bruder nicht erörtert hat, wie die Hofnachfolge gestaltet werden soll. Er hat sich lange als gering geschätzt und ungerecht behandelt angesehen.“ Bis heute sei es ihm nicht gelungen, diese Enttäuschung zu überwinden. Gründe für eine verminderte Schuldfähigkeit sah das Gericht nicht. Der 53-Jährige sei ein „ungewöhnlicher Mensch, aber nicht psychisch krank“.

Im Jahr 2017, mittlerweile hatte der an all dem völlig unbeteiligte Neffe des Angeklagten, den Hof geerbt, fuhr der Angeklagte mit einem Motorrad aus der Schweiz nach Kirchdorf. Im Gepäck hatte er die Bomben, getarnt als Haarschneidemaschine, Feuerlöscher, Bohrmaschine und ein unscheinbares Stück Rohr. So konstruiert, dass die Geräte beim Starten und das Rohr beim Bewegen explodieren würden.

Schmerzensgeld für Mann und Tochter

„Handwerklich geschickt und gleichzeitig perfide, was da hergestellt worden ist“, sagte der Vorsitzende. „Alle Sprengsätze waren zum Töten geeignet. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die Rohrbombe auf dem Kettcar abgelegt worden war, dass der 28-Jährige für seine neben ihm stehende Tochter hervorholen wollte. Beim Hochnehmen war es explodiert. Die Verletzungen stufte das Gericht als nicht schwer ein. Dem Mädchen mussten jedoch Schwarzpulvereinschüsse operativ entfernt werden. Dem Mann wurden 600 Euro und dem Kind 3500 Euro Schmerzensgeld zugesprochen sowie Schadensersatz in Höhe von knapp 1200 Euro.

Urteil nicht rechtskräftig

Erfüllt sah das Gericht das Mordmerkmal Heimtücke und gemeingefährliche Mittel. „Der Angeklagte wollte die Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzen.“ Positiv angerechnet wurde dem 53-Jährigen, dass er nach seiner Festnahme die weitere Bomben offenbart hatte. „Hätte er dies nicht mitgeteilt, hätte es wegen der nur oberflächlichen Absuche durch die Polizei eine weitere Explosion geben können“, merkte der Vorsitzende kritisch an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte bleibt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.