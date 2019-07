DRK konzentriert Tagespflege in Samtgemeinde im Neubau und im ehemaligen Gasthaus Krome

+ Investor Christian Thiermann (rechts) mit Richtfestgästen, darunter Tanja Schünemann-Iloge und Rebecca Dietzsch (Mitte, von links) vom DRK-Kreisverband. Foto: Behling

Bahrenborstel – Zum Richtfest in Bahrenborstels Dorfmitte begrüßte Investor Christian Thiermann am frühen Freitagnachmittag die Handwerker, Nachbarn, Gäste aus Politik und Verwaltung, vom DRK-Kreisverband Diepholz die Fachdienstleiterin Pflege Rebecca Dietzsch und Vorstandsmitglied Tanja Schünemann-Iloge sowie, last but not least, seine Eltern Gertrud und Heinrich Thiermann – „es muss ja auch jemand für das Ganze hier bürgen“, scherzte der Bauherr. Im Erdgeschoss des ehemaligen Gasthauses Krome (im Obergeschoss entstehen zwei Mietwohnungen) und in dem Neubau, auf den Zimmermann Jonas Langfermann und Kollegen den Richtkranz setzten, konzentriert der DRK-Kreisverband künftig sein Tagespflegeangebot in der Samtgemeinde Kirchdorf.