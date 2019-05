Renate Gellrich regiert in Holzhausen

Holzhausen – Seit 2013 können auch die Frauen im Schützenverein Holzhausen um die Königswürde schießen. Und sie tun es seither mit äußester Treffsicherheit. In diesem Jahr betrat Renate Gellrich als Erste den Schießstand beim Königsschießen: „So, ich halt jetzt drauf.“ Tat es. Und regiert nun mit Ehemann Arne als Renate „die Entschlossene“.

15 Anwärter verzeichneten die Schießwarte, 15 mögliche Majestäten, die zeigten, dass in Holzhausen in naher Zukunft keine Republik droht. Zudem haben die Holzhauser Damen ja auch Interesse an der Krone: Nach Vera Koch und Irmtraud Bobring ist Renate Gellrich die dritte Schützendame, die sich eigenhändig den Titel sichert. Renate Gellrich musste obendrein ins Stechen, gegen Klaus Müller und Frank Scharninghausen. Sie setzte sich mit 17 Ring durch. „Ich wollte ja auch, aber meine Frau war besser...“, kommentierte Ehemann Arno, der sein Amt als Spieß für den Festsonntag an seinen Stellvertreter Werner Weßling abgab.

Für Müller blieb, die Scheibe an der Residenz zu befestigen und Frank Scharninghausen trägt die Fahne. Bändchenhalter sind Andrea Lübkemann und Marita Plenge. Ehrendamen sind Ulrike Müller und Mareike Stieg. Das Haus Gellrich ist übrigens in diesem Jahr gleich zweifache Residenz: Sohn René ist neuer Jugendkönig. Er regiert als René „der Holzwurm“ mit Königin Lena Tönjes. Als Kinderkönigspaar grüßen Leon Stelloh und Marie Gehlenbeck. Das Schützenfest in Holzhausen ist das erste Fest in der Samtgemeinde Kirchdorf – und die Schützen haben es am Besuch gemerkt. Schützen und Gäste hatten Lust auf eine Zeltfete und so waren die Generationen bis in die frühen Morgenstunden auf dem Festgelände bunt gemischt, feierten zur Musik der Liveband „Hashtag“.

Am Sonntag, dem zweiten Festtag, war das Zelt erneut rappelvoll: Die Dreibund-Partner der Vereine aus Heerde-Kuppendorf und Bahrenborstel waren mit altersmäßig bunt gemischten und großen Abordnungen angetreten. Zum Mitfeiern, aber auch, um zu sehen, wer die Dreibund-Pokale gewonnen hat, die traditionell vor dem Schützenfest ausgeschossen werden.

Die Herren aus Holzhausen sicherten die Trophäe der Herren und die der Damen nahmen die Bahrenborstlerinnen in Empfang.