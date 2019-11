Reizgas vor Supermarkt „ausprobiert“

+ Der Edekamarkt in Freistatt bleibt aufgrund von Reinigungsarbeiten am Mittwoch geschlossen. Foto: S. Wendt

Freistatt – „Mal ausprobieren“ wollte ein 54-jähriger Mann am Dienstag Vormittag gegen 10.30 Uhr das Reizgas, das er sich zugelegt hatte. Doch er befand sich ausgerechnet vor dem Supermarkt in der Freistätter Ortsmitte: Eine Wolke des Gases zog in den Markt hinein. Die beiden dort beschäftigten Mitarbeiterinnen hätten über Übelkeit und ein Brennen in den Augen geklagt, heißt es seitens Bethel im Norden als Betreiber des Supermarktes. Man habe das Geschäft daraufhin geschlossen. Das bleibe es auch am Mittwoch, damit eine Fachfirma die Geschäftsräume reinigen kann. Zudem müsse die Ware geprüft, unverpackte Lebensmittel entsorgt werden – sie könnten kontaminiert sein. Eine Schadenshöhe stehe noch nicht fest.