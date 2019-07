Ratsmitglieder ziehen Notbremse

Barenburg – Eigentlich stand lediglich die Auswahl von Straßenleuchten im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt von Barenburg auf der Tagesordnung des Gemeinderates – die geriet allerdings am Montagabend in der öffentlichen Sitzung im Gasthaus Runge zur Nebensache und wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben: Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, die bisherigen Pläne für den Ausbau des rund 670 Meter langen – durch die neue Ortsumgehung ehemaligen – Teilstücks der Bundesstraße 61 im Flecken außer Kraft zu setzen.

Bodenproben hätten ans Licht gebracht, dass sich unter dem Fahrbahnbelag Altlasten befinden – es gehe nicht um Gefahrenstoffe, sondern „um Teerreste, alte Asphaltreste, Steine und Ähnliches“, erläutert Bürgermeister Hermann Dencker im Gespräch mit der Redaktion. „Wir müssten Aushub bis in 70 bis 80 Zentimeter Tiefe vornehmen und entsorgen.“ Auf Kosten der Gemeinde, der Bund würde laut Dencker nicht dafür geradestehen. „Wir haben rund 1,3 Millionen Euro für die Umgestaltung veranschlagt – durch die Altlastenbeseitigung käme fast das Doppelte dabei raus. Die Finanzierung wäre dafür nicht gewährleistet.“ Also zogen die Ratsmitglieder die Notbremse, „wir überplanen das neu.“ Mit dem Anbieter, der im Zuge der Ausschreibung der Arbeiten den Zuschlag bekommen hatte, habe es Gespräche gegeben: „Er zieht sein Angebot zurück. Ohne Regress.“

Das Projekt soll nun abgespeckt, die vorgesehene Pflasterung der Straße gestrichen werden: „Die Schwarzdecke bleibt so, wie sie ist, bis auf den Kirchenbereich“, nennt der Bürgermeister den groben Plan, auch die Trassenführung bleibe unangetastet – hier waren ursprünglich kleinere Änderungen des Straßenverlaufs vorgesehen. „Die Seitenstreifen, den Bürgersteig, das wollen wir nach wie vor neu gestalten.“

Eigentlich hatte man den Baubeginn für Anfang August anvisiert und die Arbeiten hätten bis zum 30. Juni 2020 abgeschlossen sein müssen, aufgrund der Förderung im Rahmen der Dorferneuerung. Man bemühe sich jetzt um Fristverlängerung. Einige Zuhörer hätten an der Ratssitzung am Montag teilgenommen. „Und die sind davon ausgegangen, dass es nach dem Schützenfest losgeht...“ Die Mitglieder des Arbeitskreises Dorferneuerung wolle man nun für Montag, 29. Juli, zu einer Informationsveranstaltung einladen, ihnen dann möglichst schon den neuen Planentwurf vorstellen, kündigt Hermann Dencker an. ab