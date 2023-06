Rat gibt „grünes Licht“ für Anbau an Kirchdorfer Grundschule

Von: Sylvia Wendt

Der Anbau an die Grundschule Kirchdorf wird sich an den Verwaltungstrakt anschließen. © Andres Zumaya

Kirchdorf – Es gilt, rechtzeitig die Planungen auf den Weg zu bringen, „dass wir 2024 anfangen können, damit wir 2026 fertig sind, wenn die Ganztagsschule verpflichtend ist. Ohne, dass wir Container aufbauen oder Unterrichtsbereiche auslagern müssen.“ Das ist das Ziel der baulichen Planungen für die Grundschule in Kirchdorf.

Wie berichtet, wollten Politik und Verwaltung der Schule nichts überstülpen, sondern ließen dem Kollegium um Schulleiterin Katrin Gerken Raum, „um groß zu denken“. Gerken dankte in der Sitzung des Samtgemeinderates Kirchdorf am Donnerstag dafür, „dass unserer Arbeit so viel Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht wurde.“ Bauamtsleiter Olaf Heuermann fasste zusammen, was Katrin Gerken in der Sitzung des Schulausschusses eindrücklich dargestellt hatte. Geplant ist ein An- und Umbau, der aus der Grundschule Kirchdorf eine „Zukunftsschule“ macht, die den Herausforderungen gerecht wird, formulierte es Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Das Ergebnis aus intensiven Workshops des Kollegiums hat das Planungsbüro Keese aus Wagenfeld umgesetzt. Hat besondere Räume geschaffen für Ruhe und Bewegung, für individuelle Lernbegleitung und spezielle Unterrichtseinheiten sowie Personalräume, damit jede Lehrkraft einen Platz findet im Lehrerzimmer. Inklusive Fahrstuhl – Barrierefreiheit war eine Vorgabe. Der Anbau in der Verlängerung des aktuellen Verwaltungstraktes soll und kann bei laufendem Unterricht erfolgen.

Was kostet das? 2,3 Millionen Euro, plus Kosten für die Ausstattung. Ob Beihilfen eingeholt werden können, bleibt abzuwarten. Kammacher forderte explizit: „Was politisch gewollt ist, für das müssen auch Fördermittel eingeplant werden.“ Soll heißen: Bundes- und Landespolitik kann nicht einfach Vorgaben machen (Beispiel Ganztag ab 2026) und die Kommunen als Schulträger mit den Kosten alleine lassen.

Die Samtgemeinde Kirchdorf wird die benötigten Haushaltsmittel in den Jahren 2024 und 2025 zur Verfügung stellen. Der Beschluss des Rates, der unter Leitung von Axel Knoerig tagte, erfolgte einstimmig.

Namens der Ratskollegen lobte Markus Kellermann die „bedarfsorientierte und praktikale Planung“, die Schulleiterin Katrin Gerken eindrucksvoll präsentiert hatte im Ausschuss. „Wir sind in der glücklichen Lage, hier grünes Licht zu geben.“