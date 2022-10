Rat der Samtgemeinde Kirchdorf schrumpft auf 20 Mandatsträger

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Den Verzicht auf sein Mandat im Samtgemeinderat begründete Andreas Plenge in der Sitzung. © S. Wendt

Barenburg/Kirchdorf – Der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf umfasst nur noch 20 Mandatsträger: Andreas Plenge aus Bahrenborstel gab mit Schreiben an die Verwaltung vom 22. August sein Mandat zurück. Der Rat, der am Donnerstagabend ohne Vorsitzenden Axel Knoerig sowie die Mitglieder Heinrich Schwenker, Marlo Rethorn, Angela Schwiers, Birgit Möde-Meyer und Helko Krickemann in der Barenburger Turnhalle tagte, stellte den Sitzverlust fest.

Plenge hatte bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 auf Wahlvorschlag der Partei „dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland“ kandidiert – und war auf der Liste der einzige Bewerber, sodass es in diesem Fall keinen Nachrücker gibt. Deshalb bleibt der Sitz gemäß Niedersächsischem Kommunalwahlgesetz bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt. Zum Prozedere gehört, dass Andreas Plenge das Recht eingeräumt wird, eine Erklärung anzugeben. Plenge entschied sich dafür, dass persönlich zu tun: Er erklärte, aus der Partei ausgetreten zu sein. Er wolle nicht Vorgaben der Partei durchsetzen, sondern für sich entscheiden, „was in meinen Augen für unser Land das Beste ist“. Seine Ablehnung gegen „die übergeordnete Politik“ machte Plenge deutlich, schloss dabei ausdrücklich die Ratskollegen aus: „Hier wird ja noch was versucht. Meine Entscheidung hat nichts mit den Leuten im Rat zu tun. Aber eigentlich müssten alle Gemeinden und Städte sich absondern von der Bundesregierung, das wäre die Rettung für Deutschland.“

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher stellte als Samtgemeindewahlleiter formell den Sitzverlust fest. Und dankte Plenge für dessen Arbeit im Samtgemeinderat. Man habe ihn kennengelernt als jemanden, der nach vorne orientiert ist. An den Rat gewandt: „Mögen wir als Samtgemeinderat gute Beschlüsse fassen.“

Die Beschlüsse des Tages erfolgten samt und sonders einstimmig.

Überplanmäßig bereitgestellt wurden 150 000 Euro für den laufenden Erweiterungs- und Umbau der Kindertagesstätte Scharringhausen. 250 000 Euro waren ursprünglich eingeplant worden. Weitere 50 000 Euro kamen für die Planungskosten dazu. Und die Ausschreibung der einzelnen Gewerke habe ergeben, „dass mit einer Steigerung der Kosten von etwa 150 000 Euro gerechnet werden muss“, gab Fachbereichsleiterin Sandra Meißner dem Samtgemeinderat als Erklärung mit. Laut Kammacher reichen die Mittel „hinten und vorne nicht“, da viele Materialien nicht zu haben seien oder nur zu einem absolut hohen Preis. Die Arbeiten würden in Absprache mit der Einrichtungsleitung erfolgen – und könnten im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Gemeinsamer Bauhof für fünf von sechs Mitgliedsgemeinden

Mit einstimmig gefasstem Beschluss wird der Betrieb eines kommunalen Bauhofes auf die Samtgemeinde übertragen. Für fünf von sechs Mitgliedsgemeinden – der Rat der Gemeinde Bahrenborstel hatte sich, wie berichtet, dagegen ausgesprochen.

„Wir wollen jedoch der Gemeinde eine Hintertür offenlassen“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Er rekapitulierte die wesentlichen Gründe, die für die Zusammenfassung der jetzt auf einige der Mitgliedsgemeinden verteilten und in deren Zuständigkeitsbereich befindlichen Bauhofmitarbeiter unter dem Dach der Samtgemeinde gesprochen hatten. Und erinnerte daran, dass der Wunsch nach einer Veränderung in den Strukturen aus den Gemeinden kam: „Das ist nicht meine persönliche Herzensangelegenheit“, wie es hier und da zu hören gewesen sei. Der „Hilferuf aus den Kommunen“ habe die Verwaltung veranlasst, das Verfahren anzuschieben, das in seinen Einzelheiten detailliert in Fraktionen, Dienstbesprechungen, Ausschuss- und Ratssitzungen lange diskutiert wurde.

Sicherheit in Arbeitsbedingungen, passende Sozialräume und die Tatsache, dass demnächst mehrere der bisherigen Bauhofmitarbeiter in Rente gehen, nannte Heinrich Kammacher als Gründe, „Professionalität in den Bereich zu bringen, etwa durch das Anstellen eines Landschaftsgärtners“, damit Entscheidungen in diesem Bereich nicht mehr fremd vergeben werden müssten. In den umfangreichen Diskussionen habe man Hinweise aus den Mitgliedskommunen aufgenommen und für die jetzt Beschäftigten ergäben sich keine Benachteiligungen.

Mit Blick auf die Jahreszeit erinnerte Kammacher daran, dass bisher der Bauhof in Kirchdorf vieles in Bezug auf die Winterdienste auch in den anderen Kommunen geregelt habe, zusätzlich Landwirte und Drittfirmen.

Mit dem Beschluss des Samtgemeinderates kann die Umstrukturierung auch berücksichtigt werden in den Haushaltsplänen der Mitgliedskommunen und der Samtgemeinde für das Jahr 2023.

Matthias Stelloh erklärte für die CDU-Fraktion, dass es richtig sei, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Als Bürgermeister der Gemeinde Bahrenborstel betonte er, dass die Gemeinde sich gerne anschaue, wie sich der gemeinsame Bauhof entwickelt und die Kommune sich gerne die Möglichkeit offen halte, doch noch „beizutreten“.

Ratsherr Thorsten Grewe wollte wissen, wer die Verantwortung trägt. Kammacher betonte, dass der Fachbereich Bauen und Entwicklung dringend entlastet werden müsse und mit einem positiven Beschluss des Rates eine Stellenausschreibung vorbereitet werden könne für jemanden, der sowohl die fachliche Leitung des Bauhofes wie auch selbst Arbeiten übernehmen könne. Angegliedert sei der Bauhof dem Fachbereich Bauen und Entwicklung, Personalverantwortlicher sei er als Samtgemeindebürgermeister, erklärte Kammacher.

Eine überplanmäßige Ausgabe, die der Samtgemeinderat Kirchdorf einstimmig genehmigte, umfasst 45 000 Euro, „um die Verbindlichkeiten durch die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften begleichen zu können.“ Das lese sich als einfache Zahl, sagte Samtgemeindebürgermeister Kammacher und erklärte Details: Die Kommunen bekämen nach einem Schlüssel, je nach Größe, Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge zugewiesen – und müssten sehen, wie sie die unterbringen. In der Samtgemeinde Kirchdorf funktioniere das bisher dezentral, dank vieler Bürger, die Wohnraum zur Verfügung stellen. In Gesprächen mit Bürgern seien diese oft erstaunt, dass 150 Asylanten und Kriegsflüchtlinge in der Samtgemeinde wohnen (70 Ukrainer und 80 Asylsuchende). Bis März 2023 werde mit 70 000 weiteren Menschen allein für die niedersächsischen Kommunen gerechnet. Für die Samtgemeinde bedeute das: Wohnraum schaffen für weitere 60 Personen. Abgesprochen sei, dass immer nur bis zu zehn Personen gleichzeitig aufgenommen werden und dann eine Pause von 14 Tagen erfolgt, um den Wohnraum vorzubereiten. Weiterhin sei man auf der Suche nach weiterem Wohnraum – Vermieter melden sich bitte im Rathaus. Da die Samtgemeinde eine Ukrainerin eingestellt habe, würden die Kriegsflüchtlinge behutsam aufgefangen. Auch die Asylbegleitung durch Ehrenamtliche trage dazu bei, dass dieser Aspekt in der Samtgemeinde funktioniere.

In Samtgemeinde 60 Nationalitäten

Die Beschlüsse würden in Berlin gefasst, umsetzen müssten sie die Kommunen: „Wir müssen hier sehen, dass es in der Gesellschaft funktioniert. Und bleiben auf einer Reihe von Kosten sitzen.“ In der Samtgemeinde müsse (noch) keine Turnhalle oder ein Container als Wohnraum herhalten. Es bleibe aber abzuwarten, welche Welle im Winter komme. Kammacher überraschte den Rat mit einer Zahl: In der Samtgemeinde Kirchdorf leben Menschen aus 60 unterschiedlichen Staaten – nicht alle als Asylsuchende oder Flüchtlinge, sondern weil sie hier verheiratet sind oder beruflich engagiert. Das Miteinander funktioniere ganz gut, es erfolge keine Ausgrenzung, weil viele mithelfen und sich einbringen. „Das ist eine tolle Geschichte, wie bunt unsere Samtgemeinde ist.“