Rat Barenburg votiert für Flurbereinigung im Zeichen des Wassers

Von: Sylvia Wendt

Die Kleine Aue in Barenburg, kurz vor dem Einlauf in die Große Aue, mit Blick aufs Überschwemmungsgebiet. © S. Wendt

Barenburg – Noch Fragen? Nein. Weder der Rat der Gemeinde Barenburg noch die Zuschauer der öffentlichen Sitzung des Gremiums hatten am Montagabend noch etwas wissen wollen zum Thema „vereinfachte Flurbereinigung“. Das schob der Rat mit einstimmigem Votum an.

Es mag der Lage des Fleckens geschuldet sein, dass alles rund um Hochwasserschutz, Gewässerentwicklung und nicht zuletzt beides in Zusammenhang mit dem Klimawandel den Barenburger Bürgern nichts Neues ist. Die Große Aue trennt den Ort in Nord und Süd, die Kleine Aue pfeift auf dahinplätscherndes Bächlein, wenn sie zu viel Wasser im Flussbett führen muss. „Im Ernstfall wissen wir, dass das Wasser vor dem Eingang des Kindergartens steht“, kommentiert Bürgermeister Lars Röper bisherige Höchststände der Flussläufe. Im Westen ist es die Kleine Aue, im Osten die Sule – grundsätzlich, so der „Gemeindechef“, „haben wir ein Überschwemmungsgebiet, besonders im Westen.“ Über die Option „vereinfachte Flurbereinigung“ könnten per Flächentausch oder andere Optionen die Bereiche neu strukturiert werden – mit Beteiligung der Akteure vor Ort. Das heißt, es würde keine Verordnung „von oben“ über Areale auf Gemeindegebiet gestülpt werden. Mancher erinnert sich an die „HQ 100“- Vorgaben, die einst angedacht worden waren. Demnach hätte der halbe Ortskern entlang der Flussläufe rück- und abgebaut werden sollen, da Risikogebiet eines „Jahrhunderthochwassers“, das dem Vorhaben seinen Namen gab. Grundstücks- und Häuslebesitzer horchten erschrocken auf.

Die Erkenntnis: „Maßnahmen der Gewässerentwicklung, für den Hochwasserschutz und die Klimaanpassung machen die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen erforderlich – wodurch Landnutzungskonflikte ausgelöst werden.“ In einem Flurbereinigungsverfahren kommen Vertreter aller Interessengebiete zusammen. Im über das Amt für Landentwicklung (ArL) moderierten Verfahren sitzen Vertreter aus Politik, Bürger und Grundstücksbesitzer an einem Tisch.

Ob das Verfahren tatsächlich eingeleitet wird, bleibt abzuwarten. Für den moderierten Auftakt wird ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren angenommen. Zwischenergebnisse sollen transparent kommuniziert werden, da einem zu bildenden Arbeitskreis nicht alle Beteiligten angehören können.

Für die Gemeinde Barenburg sind mit der Großen und der Kleinen Aue (samt Kuhbach), der Sule und der Flöthe gleich vier Überschwemmungsgebiete genannt. Da die EU-Mitgliedsstaaten aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verpflichtet sind, die Gewässer in einen guten Zustand zu bringen, soll über die Einleitung der Flurbereinigung eben jenen Herausforderungen begegnet werden. Die Gewässerrandstreifen in der Gemeinde Barenburg sind überwiegend in Privatbesitz und nur noch eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar, heißt es. Es ist dort keine Düngung und kein Spritzmitteleinsatz erlaubt. Das Ziel: „Die Flurbereinigung als Instrument der ländlichen Entwicklung ist in der Lage, die Belange des privaten Grundeigentums und der Landwirtschaft mit den Zielen des Natur-, Gewässer- und Klimaschutzes in Einklang zu bringen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Bürgermeister Röper zielt auch auf die Wasserqualität ab. Hintergrund: Die Große Aue, das hat nicht erst die Pandemie gezeigt, wird gerne als Naherholungsgebiet gesehen: Am Einfluss der Kleinen in die Große Aue befindet sich eine gern genutzte Badestelle. Kanutouren finden statt. Röper aber weiß: „Der Fluss ist schon fast ein stehendes Gewässer.“

Mit dem einstimmigen Beschluss votiert nach dem Rat der Gemeinde Varrel (für eine taggleiche Sitzung beider Gremien konnte kein Termin gefunden werden) auch der Rat der Gemeinde Barenburg für die Einleitung des „vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens“. Der nächste Termin soll eine Bürgerversammlung sein, in der alle Interessierten Fragen stellen können. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.