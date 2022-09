Radweg an K 43 zwischen Eydelstedt und Wehrbleck ist freigegeben

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die offizielle Freigabe des Radweges an der K 43 übernahmen (von links) Bernd Fredrich, Florian Marré, Friedrich Iven, Markus Kellermann, Joachim Hafer, Anja Thiede und Cord Bockhop. © S. Wendt

Freistatt – Genaugenommen stehen die Teilnehmer auf Freistätter Gebiet, erklärt der Wehrblecker Bürgermeister Markus Kellermann beim Pressetermin. Das Gros des 6,5 Kilometer langen neuen Radweges entlang der Kreisstraße 43 führt jedoch durch seine Gemeinde, weshalb er als Vertreter der Samtgemeinde Kirchdorf vor Ort ist, zu der beide Gemeinden gehören. Der asphaltierte Radweg ist mit jenen 6,5 Kilometern der längste Radweg, den der Landkreis Diepholz seit 2001 gebaut hat, erklärt Landrat Cord Bockhop. Die Nettobauzeit wird mit 43 Wochen – zwischen Juli 2021 und Juli 2022 – angegeben.

Die Baukosten von 1 081 200 Euro musste der Landkreis Diepholz dabei nicht komplett alleine schultern: 648 700 Euro an Fördermitteln wurden nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gezahlt. „Und die Baufirma Wragge aus Drebber hat das in tipptopper Qualität geleistet“, sagt Landrat Cord Bockhop und stampft zum Beweis mit dem Fuß auf. Tiefbau falle immer dann auf, wenn er nicht funktioniere oder fehle, wie im Fall des Radweges, der entlang der Kreisstraße 43 von Scharrel in der Gemeinde Eydelstedt bis zur Einmündung auf die Bundesstraße 214 in Wehrbleck führt. Eine Idylle mit waldreichen Abschnitten, kurviger Streckenführung und Ausblicken in die Natur – und eben ein Lückenschluss im Radwegenetz des Landkreises.

Noch müssten die Pedalritter diesen Weg entdecken, den die Autofahrer als Querverbindung längst schätzen. Cord Bockhop betonte, dass der Landkreis ein Ausbauprogramm habe für das Radwegenetz und eine Reihenfolge festgelegt sei. Das gelte auch für die Sanierung der Kreisstraßen. Apropos Kreisstraße: Die K 43 selbst würde... „Ja, die ist in zwei Jahren dran, laut Plan“, erklärt Fachbereichsleiter Bernd Fredrich, wohl wissend um etliche Schadstellen der Fahrbahn.

Dass der Radweg gebaut werden konnte, sei auch den Grundstückseigentümern zu verdanken: „Die haben die Flächen abgegeben und der Allgemeinheit damit einen großen Gefallen getan“, dankte Bockhop. Immerhin: Mindestens zweieinhalb Meter für Radweg und den notwendigen Zwischenraum als Abstand zur Fahrbahn sowie der parallel verlaufende Entwässerungsgraben über die Länge von 6,5 Kilometern bedeuten etliche Verkaufsverhandlungen für die benötigten Flächen.

Die Radwege im ländlichen Bereich würden rege genutzt. Nicht allein, um Schulwege zu sichern, seien sie notwendig, denn der Öffentliche Personennahverkehr fahre nicht überall, erklärte der Landrat: „Da ist das gut ausgebaute Radwegenetz auch geeignet für den Klimaschutz. Und mir ist bewusst, dass wir dafür Flächen versiegeln – es gilt aber, einen Kompromiss zu finden.“

Bockhop, Kellermann, Marré und Fredrich eröffneten den Radweg zusammen mit Joachim Hafer (Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklung, Umwelt und Bauen des Landkreises Diepholz), Anja Thiede (Ratsfrau im Twistringer Stadtrat und im Kreistag), dem Diepholzer Bürgermeister Florian Marré und Friedrich Iven (1. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Barnstorf).