Querschnitt der Rehwildpopulation

Jäger präsentieren ihre Trophäen im Varreler „Lindenhof“

+ Wie sieht die Rehwildstrecke in den Nachbarrevieren aus? Traditionsgemäß geht die Hegeschau der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Grafschaft Diepholz voraus. Foto: Behling

Varrel – „Den habe ich geschossen“, zeigt ein Waidmann am Freitagnachmittag auf eine Trophäe an den Stellwänden im Saal des Varreler Gasthauses „Lindenhof“: Traditionsgemäß geht die Hegeschau der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Grafschaft Diepholz voraus. „So kann man sehen, was in Nachbarrevieren gestreckt worden ist, sieht einen Querschnitt der Population des Rehwildes in den elf Hegeringen im Südkreis“, erläutert Kreisjägermeister Cord-Hinrich Hespe. Neben den Gehörnen in der Pflichttrophäenschau stellen Mitglieder auch Keilerwaffen (Wildschweinzähne) und Damhirsch-Geweihe aus. „Damwild kommt mittlerweile bei uns fast flächendeckend vor“, weiß Hespe, „schwerpunktmäßig in den Samtgemeinden Barnstorf, Kirchdorf und Rehden. Ob die Zunahme mit dem Klimawandel oder veränderten Strukturen in der Landwirtschaft zusammenhängt, ist schwer zu sagen.“ ab