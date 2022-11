Preise und Mangel: Gastronomen nehmen Weihnachtsgans aus dem Programm

Von: Sigi Schritt

Teilen

Neugierig und in einem Sicherheitsabstand zieht dieser Teil einer Gänseherde an unserem Kreiszeitung © grafen vorbei. Foto: Sigi Schritt

Die Weihnachtsgans wird von vielen Gastronomen aus dem Programm genommen. Es gibt nur wenige Tiere und die zu deutlich höheren Preisen als gewohnt.

Kreis Diepholz – Ist die Weihnachtsgans bedroht, weil in Deutschland, Polen und Ungarn wegen der umgehenden Vogelgrippe in den vergangenen Monaten manche Bestände nicht mehr existieren? Die Recherche in der Region hat gezeigt: Wer in diesem Jahr in der Adventszeit oder an den Festtagen eine knusprige Gans auf dem Tisch haben möchte, muss nicht nur Anbieter suchen, sondern darüber hinaus noch viel tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. Die gute Nachricht: Es ist schon noch grundsätzlich möglich, Gänsefleisch zu beziehen.

Lieferanten fordern von Gastronomen spezielle Lieferpauschalen beispielsweise wegen der Spritkosten

Nicht nur das heimische Festessen ist teurer geworden, sondern auch Gastronomen haben die Preise für das beliebte klassische Gericht in der Advents- und Weihnachtszeit angezogen – wenn der Teller mit Gänsefleisch, Rotkohl und Knödel mit Soße überhaupt noch auf der Speisekarte steht. Die Bezugspreise seien derart gestiegen, dass es sich für Restaurantbetriebe wie zum Beispiel das Gasthaus Freye in Bassum-Osterbinde wirtschaftlich nicht lohnt, das beliebte Essen aufzutischen. „Ich habe es ganz von der Karte gestrichen“, sagt Inhaber Martin Freye. Es gebe also in den kommenden Wochen weder eine große Gans noch deren Keule oder Brust. Inhaber Martin Freye: „Bei Anfragen nenne ich astronomische Preise. Dann ist es erledigt.“

Für Martin Freye ist es das erste Mal, dass er auf Gans verzichtet. Die Gründe: Die Lebensmittelpreise seien gestiegen. Lieferanten würden spezielle Lieferpauschalen verlangen. „Ob Maut oder Dieselpauschale. Jeder nennt die Aufschläge anders.“ Den hohen Preis, den er für Gänsefleisch verlangen müsste, wolle er nicht an den Kunden weitergeben. Natürlich gebe es bei ihm „leckere Alternativen“, sagt der Küchenchef: Frische Ente mit Beilagen wie Rotkohl und Klößen zum Sattessen.

Toni Seferi, Eigentümer des Syker Restaurants Maximilian, will ebenfalls in diesem Jahr keine komplette Gans zubereiten, die er einer Gesellschaft etwa im Rahmen eines besonderen Adventsmenüs oder Festtagsessen servieren würde. Um so eine Gans vorzubereiten, müsse sie mehr als zwei Stunden im Backofen backen. Neben den gestiegenen Bezugspreisen für ein frisch geschlachtetes Tier müssten noch die gestiegenen Energiepreise im Preis berücksichtigt werden. Die Folge: Der Preis allein für die zubereitete komplette Gans läge im Verkauf bei weit über 200 Euro.

„Selbst Keulen sind zu teuer. Dennoch versuchen wir, genau diese noch anzubieten“, sagt Toni Seferi. Seine Gäste müssten die Speise mindestens zwei Tage vorher bestellen. Dann versucht der Gastronom, bei seinen Lieferanten Keulen zu ordern. „Die Einkaufspreise sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zehn Euro gestiegen. Dazu seien sie derzeit vom Tag abhängig.“

Direktvermarkter Geflügelhof Düßmann erhöht Preise um 20 Prozent

Im Gasthaus Nobel steht das beliebte klassische Gericht zwar noch auf der Karte – allerdings nur im November, sagt Inhaber Klaas. Frisch geschlachtete Gänse müssten im Dezember zuverlässig verfügbar sein, um sie auch anbieten zu können. Es gibt Gänse im Supermarkt -– wie auch Gastronom Toni Seferi setzt Klaas auf frisch geschlachtetes Geflügel.

Doch was ist, wenn einzelne Höfe diese Tiere nicht im Angebot haben? Man muss möglicherweise einige Geflügelhöfe abtelefonieren, um zu erfahren, ob sie in diesem Jahr Gänse im Angebot haben. In Stuhr-Blocken ist die Welt zumindest noch in Ordnung: Auf dem Geflügelhof Düßmann schnattern Gänse noch um die Wette. Sie sind gesund und munter. Eine kleine Herde nutzt den mehrere Tausend Quadratmeter großen Auslauf rund um das Bauernhaus, um von einem Ende zum anderen zu laufen. Deren Ziele? Bereiche unter einem alten Baumbestand und eine größere Wasserfläche, die nach einem längeren Regenschauer entstanden ist.

„Ihnen soll es so lange wie möglich gut gehen, wünscht sich Landwirtin Ania Düßmann für ihre Tiere. In wenigen Wochen, kurz vor Weihnachten, würden diese Tiere geschlachtet und landen dann auf Festtagstischen der Region. Es sind noch nicht alle der aus 100 Tieren bestehenden Herde vorbestellt. „Wer Interesse hat, kann sich melden, solange der Vorrat reicht“, sagt Ania Düßmann. Direkt vor Weihnachten würde geschlachtet, und die Kunden könnten die Tiere abholen.

Dieser Direktvermarkter verlange mehr als noch im Vorjahr. Etwa 80 Euro müsse man im Schnitt für eine Gans bezahlen. Die genaue Summe pro Tier würde durch das Gewicht ermittelt, so Düßmann. Ihre Gänse wiegen zwischen 4,5 und 5,5 Kilogramm. „Ein Kilo kostet 18 Euro. Im vergangenen Jahr kostete ein Kilo 14,90 Euro.“ Als Grund für die Steigerung nannte die Landwirtin gestiegene Kraftfutter-Preise.

Einzelhändler sind von Zulieferern abhängig und profitieren von langjährigen Geschäftsverhältnissen

Wer keine Gelegenheit hat, Gänsefleisch etwa von einem Geflügelhof zu beziehen, sollte sich jetzt schon Gedanken machen. Das Fleischereifachgeschäft Horstmann in Weyhe-Leeste bietet erstmals in diesem Jahr keine Gänse an. Der Lieferant des Unternehmens würde keine liefern können, hieß es auf Anfrage. Doch es gebe für die Weihnachtszeit viele andere Spezialitäten und interessante Alternativen.

Der Seckenhauser Fleischerei Guder habe einen Lieferanten für frische Gänsekeulen und ganze Gänse, sagt Inhaber Reinhard Guder. Wer Weihnachten Gänsefleisch haben möchte, sollte jetzt bestellen. Es gibt Tagespreise. „Wir sind darauf angewiesen, dass der Zulieferer die Bestellungen auch ausliefert.“

Ganz sicher würden die Kunden von Famila Nordost (Märkte in Leeste und Diepholz) Gänse für das Fest erhalten. Das sagt Pressereferentin Solveig Hannemann auf Anfrage. „Wir führen Gänse sowohl an den Bedientresen als auch als Tiefkühlware. Als Tiefkühlware haben wir sowohl deutsche als auch polnische Ware vorrätig.“

Die Tiefkühlware sei bereits fast vollständig im Zentrallager eingetroffen. Über die Homepage des Unternehmens könnten frische, deutsche (Makeruper) Gänse vorbestellt und zum gewünschten Zeitpunkt abgeholt werden.

Weshalb ist das möglich? „Wir führen langfristige Beziehungen zu unseren Lieferanten und haben die Ware frühzeitig bestellt, weshalb wir nun auch verkaufsfähig sind“, so Solveig Hannemann. Aber auch bei Famila müssten die Verbraucher höhere Preise in Kauf nehmen. Sie seien durch mehrere Faktoren gestiegen. Hannemann nennt vor allem die geringere Menge wegen der Vogelgrippe und die höheren Produktionskosten.