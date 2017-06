22-Jähriger prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bahrenborstel - Ein 22 Jahre alter Mann aus Steyerberg ist bei einem Verkehrsunfall in Bahrenborstel schwer verletzt worden. Er kam auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Ströher Straße in Richtung Ströhen, teilt die Polizei am Nachmittag mit. Der 22-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe entnommen.

jdw

