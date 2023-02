Planungen für Neubau des Sulinger Wasserwerkes fast abgeschlossen

Von: Jan Könemann

Die technische Zeichnung zeigt den geplanten Ersatzneubau des Wasserwerkes in Sulingen. Quelle: Wasserversorgung Sulinger Land © Wasserversorgung Sulinger Land

Kirchdorf – „Wir haben den Bauantrag letzten Freitag eingereicht und warten nur noch auf die Genehmigung“, teilte Andreas Geyer, Geschäftsführer des kommunalen Zweckverbandes Wasserversorgung Sulinger Land, im öffentlichen Teil der Verbandsversammlung am Dienstagnachmittag im Gasthaus Koopmann in Kirchdorf mit. Die Planungen für den Neubau des Wasserwerkes in Sulingen seien weit fortgeschritten.

Die statischen Berechnungen sind weitgehend abgeschlossen, das Brandschutzkonzept ist erstellt. Lediglich eine Frage der Wasseraufbereitung, die Einfluss auf den Baukörper hat, werde derzeit noch erörtert. Sobald diese abschließend geklärt ist, werde das Leistungsverzeichnis finalisiert und veröffentlicht. „Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für Ende 2024 bis Anfang 2025 geplant“, nannte Geyer den groben Zeitplan auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung – vorausgesetzt es gibt keine Lieferschwierigkeiten oder sonstige Probleme, fügte er an.

Auch in Klein Lessen wird es eine größere Veränderung geben. Hier ist geplant, sich von dem derzeitigen Entsorgungssystem mit Vakuumpumpen zu trennen und einen Freispiegelkanal mit Pumpwerk für die Schmutzwasserentsorgung zu bauen. Dieses System sei nicht nur deutlich haltbarer als das bisherige, sondern auch vergleichsweise kostengünstig, nannte Andreas Geyer die wesentlichen Gründe für den Umstieg. Vakuumpumpen müssten nach ungefähr 30 Jahren erneuert werden. „Mit dem neuen System können wir die Entsorgung des Schmutzwassers in Klein Lessen für die nächsten 50, 60, 70 Jahre sicherstellen“, so Geyer. Diese lange Laufzeit relativiere die anfänglich hohen Kosten. Wann mit der Umstellung begonnen wird, konnte der Geschäftsführer noch nicht sagen: Dies hänge von mehreren Faktoren ab. Er versprach aber: „Wir wollen die negative Beeinflussung der Bürger während der Arbeiten so gering wie möglich halten.“

Zurück nach Sulingen: Auch die Planungen hinsichtlich der „neuen“ Kläranlage laufen derzeit weiter. Der Verband habe das Fachbüro „Ecoring“ mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Dies soll klären, ob und inwiefern das Wasser der Sule durch die Kläranlage beeinflusst wird. Mit der Fertigstellung des Gutachtens rechne Geyer allerdings nicht vor Ende Juli dieses Jahres: „Erst danach entscheiden wir, wie es diesbezüglich weitergeht.“

Die Arbeiten im Bereich der Rohrnetzsanierung der „Getreidestraßen“ in Sulingen sind aktuell unterbrochen. Sie werden wieder aufgenommen, „sobald die Temperaturen es zulassen“. Der nächtliche Frost sorge dafür, dass einige benötigte Materialien nicht eingesetzt werden können, erklärte der Geschäftsführer den Grund für die Unterbrechung. Vorausgesetzt, die Temperaturen bleiben stabil, sollen die Arbeiten im März wieder aufgenommen und „wahrscheinlich im Mai abgeschlossen sein“, prognostizierte Andreas Geyer.

Die Planung von weiteren Baugebietserschließungen hänge von der Baugebietsentwicklung der Kommunen ab. Hier warte man auf Informationen.