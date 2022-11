Per Bus zum Herbstmarkt in Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Musik, live gespielt, gehört zum Herbstmarkt. © S. Wendt

Kirchdorf: Drei Routen von Sulingen, Freistatt und Uchte aus

Kirchdorf – Die endgültige Genehmigung liegt endlich vor, der Busverkehr zum Kirchdorfer Markt ist eingerichtet wie bei den vorangegangenen Märkten, teilen die Verwaltungsmitarbeiter der Samtgemeinde Kirchdorf mit.

Von Freistatt (Verwaltungsgebäude) nach Kirchdorf geht es am 5. November in drei Touren ab 18.30 Uhr, 19.45 Uhr und 21 Uhr. Haltestellen sind in Wehrbleck (Filgedamm, 18.34 Uhr, 19.49 Uhr, 21.04 Uhr), Dörrieloh (Eichenhain, 18.42 Uhr, 19.57 Uhr, 21.12 Uhr), Holzhausen (Niemeyer / L 349, 18.57 Uhr, 20.12 Uhr, 21.27 Uhr), Bahrenborstel (ehemals Krome, 19.01 Uhr, 20.16 Uhr, 21.31 Uhr), Kirchdorf (Bahrenborsteler Straße, 19.04 Uhr, 20.19 Uhr, 21.34 Uhr). Nachts zurück am 6. November von Kirchdorf nach Freistatt werden die Haltestellen in umgekehrter Reihenfolge angefahren, die drei Touren starten um 1.45 Uhr, 3 Uhr und 4.15 Uhr in Kirchdorf.

Die Busse zwischen Sulingen und Kirchdorf fahren ebenfalls in drei Touren, die am Sulinger Busbahnhof beginnen (18.30 Uhr, 19.30 Uhr, 20.30 Uhr). Haltestellen folgen in Barenburg (Im Flecken /K 19, Familie Job, 18.39 Uhr, 19.39 Uhr, 20.39 Uhr), Varrel (Hohe Straße / Kirche, 18.45 Uhr, 19.45 Uhr, 20.45 Uhr), Scharringhausen (Feuerwehrhaus, 18.55 Uhr, 19.55 Uhr, 20.55 Uhr); Ankunft 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Die Rückfahrten am 6. November erfolgen ab 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr.

Eine weitere Tour verbindet Kirchdorf und Uchte. Der Bus fährt am Busbahnhof in Uchte um 19.30 und 20.30 Uhr ab, Haltestellen folgen an der Bremer Straße (19.32 Uhr, 20.32 Uhr), in Hoysinghausen (19.35 Uhr, 20.35 Uhr), in Woltringhausen (Abzweigung Wilhelmshöhe, 19.39 Uhr, 20.39 Uhr), Woltringhausen (Sportplatz, 19.42 Uhr, 20.42 Uhr), Woltringhausen (Ohlensehlen, 19.44 Uhr, 20.44 Uhr), Woltringhausen (Abzweigung Buchholz, 19.45 Uhr, 20.45 Uhr), Kuppendorf (Ort, 19.47 Uhr, 20.47 Uhr), Kuppendorf Post (19.49 Uhr, 20.49 Uhr), Heerde (19.51 Uhr, 20.51); Ankunft in Kirchdorf: 19.55 Uhr, 20.55 Uhr. Die Rückfahrten beginnen um 2, 3 und 4 Uhr.

Für die Busfahrten wird ein geringes Fahrgeld nach dem VBN-Tarif berechnet.