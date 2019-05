Otto Gromm regiert die Schützen

Scharringhausen – Gute Laune in Scharringhausen, Schützenpräsident Steve Schomburg stört es dabei nicht, dass er an Tag zwei des Schützenfestes kaum sprechen kann – alle Throne sind besetzt und die Feier rundum gelungen. An Tag zwei ist auch Hauptmann Frank Witte zufrieden – der Parademarsch, der drei Mal zu absolvieren ist im Festablauf, war am Sonntag endlich mal gut (und nicht katastrophal wie am Samstag...).

Zurück zum Fest: Schon beim Leberessen am Freitag fanden sich zahlreiche Schützen ein, nachdem der Ort bunt geschmückt worden war. Der Feuerwehrmusikzug Nendorf-Uchte begleitete die Scharringhäuser erstmals beim Umzug am Samstag, als die es in die Residenzen von Torsten Fegel und Kinderkönigin Julia Lohmeier ging. Ausgezeichnet wurden hier Wilhelm Schomburg und Wilfried Schwier, beide seit 50 Jahren im Verein, und Heiner Frädrich für 40-jährige Zugehörigkeit. Der Festwirt wurde außerdem zum Oberfeldwebel befördert. Befördert wurde auch Martina Meier, zum Feldwebel. Geehrt für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Patrick Brokate, Sven Gräper und Benjamin Förthmann. Zurück am Schießstand begannen die Wettbewerbe. Schon früh hatte „Otto“ Gromm „auf den König“ geschossen – und gut. Das rief die Jugendlichen auf den Plan: Gromm ist Jugendschießwart des Vereins und sehr beliebt. „Das macht Spaß zum Schießen zu gehen, bei Otto.“ Und angesichts der guten Chancen von Gromm auf die Krone, bereiteten die Jugendlichen eine Überraschung vor, sollte er tatsächlich gewinnen. Letztlich setzte er sich durch, gegen Manfred Lohmeier. Für den Ehrentanz hatten die Jugendlichen eine Pinata gefüllt, die Gromm „erschlagen“ musste. Gromm heißt eigentlich Marc, aber ist seit Kindertagen für jeden nur „Otto“. Er regiert als „Otto der Angler“ mit Königin Anja.

Ein Dank des neuen Königs galt „Michi“. Die Ehrenpforte musste beim alten König „abgekauft“ werden und am Sonntag zur neuen Residenz gebracht und aufgebaut werden. Tradition ist, dass Scharringhäusern, die nicht mehr dort wohnen, von anderen „Auswärtigen“ geholfen wird (und den jeweiligen Nachbarn). Und so half Michael „Michi“ Kuls, auch er gebürtiger Scharringhäuser, der jetzt in Kirchdorf wohnt, die Aufgaben zu delegieren.

Die Scharringhäuser reisten zum Abholen am Sonntag per Bus zur neuen Residenz Gromm – die in Kirchdorf steht. Und natürlich hatte der Kirchdorfer Schützenverein eine Barriere aufgebaut. Ein Kasten Bier, einige Flachen Hochprozentiges und der Bustransport mit den Scharringhäusern zum Fest genügten als Wegezoll. Mitgefeiert am Sonntag haben auch Abordnungen aus Barenburg und Woltringhausen.

Am Samstag war auch um Fleischpreise geschossen worden: Die Gewinne können am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Schützenhaus abgeholt werden. sis