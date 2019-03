VdK Ortsverband Sulingen zählt aktuell 212 Mitglieder

Barenburg – 212 Mitglieder zählt der VdK-Ortsverband Sulingen, „zusammen mit dem Ortsverband Twistringen-Barnstorf sind wir etwa 340 Mitglieder im Kreisverband Diepholz“, erklärt Hans-Jürgen Habelmann, Vorsitzender des Ortsverbandes Sulingen-Barenburg.

Die Mitgliederzahl sei recht stabil. Die Bilanz im Hinblick auf die Veranstaltung ist gleichfalls stabil: „2018 haben alle Klönnachmittage stattgefunden. Ein Dankeschön gilt Ilse Renke, die immer ihre Gesellschaftsspiele dabei hat“, lobte Habelmann in der jüngsten Versammlung. Der Kreis, der sich bei diesen Terminen treffe, zwischen acht und 15 Teilnehmer, sei beständig.

Ursula Brinkmann wurde für zehnjährige Zugehörigkeit zum Ortsverband ausgezeichnet. Laut Kassenwartin Irmgard Ludewig konnte der Kassenbestand etwas aufgebaut werden. Grund dafür sei die Beteiligung des Kreisverbandes an den Tagesfahrten und der erhöhte Zuschuss des Paritätischen.

Die Buchführung geprüft hatten Magdalene Hische, Gerhard Lück und Manfred Bürgel. Für Hische wurde Erika Rochner als neue Kassenprüferin ins Team gewählt.

Christoph Dopheide stellte sich als neuer Kreisverbandsgeschäftsstellen- und Rechtsschutzleiter vor. Die Geschäftsstelle in Cloppenburg sei erweitert worden und er jetzt für die Beratungen im Kreisverband Diepholz zuständig. Die bekannten Beratungstermine werden weiter beibehalten. Er wünsche sich eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ortsverbänden.

Die Beratungstermine für Sulingen finden an jedem ersten Mittwoch im Monat im Rathaus in Sulingen statt, von 11 bis 12 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht vorgeschrieben, aber ratsam (Tel. 0 44 71 / 20 46, E-Mail: dopheide@vdk.de).

Die Klönnachmittage finden jeweils am letzten Freitag im Monat statt (29. März, 26. April, 31. Mai, 27. September und 25. Oktober) beginnen um 15 Uhr im Gasthaus Runge in Barenburg. Außer am 28. Juni und 30. August, im Juli fällt der Termin aus und für den 29. November ist die Adventsfeier geplant.

Der Klönnachmittag „auswärts“ findet am 28. Juni, gemeinsam mit dem Kreisverband Diepholz, statt. Ziel ist das Wilhelm-Busch-Haus in Wiedensahl, das besichtigt werden können, außerdem ist eine Kaffeepause geplant.

Die Tagesfahrt am 30. August führt nach Bremen. Hier sei eine Hafenrundfahrt und ein Besuch in einem maritimen Museum geplant. Die Fahrt finde ebenfalls gemeinsam mit dem Kreisverband Diepholz statt. Zur Landesverbandskonferenz am 19. und 20. Juni reist Hans-Jürgen Habelmann. sis/r.