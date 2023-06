„Oldies” und doch kein bisschen langsam

Das Team der Ortsfeuerwehr Rathlosen sicherte sich den Sieg in Dörrieloh, hier mit Gastgebern und Gratulanten. © Katrin Fiedler

Ortsfeuerwehr Dörrieloh: Wettkämpfe und „Tag der offenen Tür“ im Feuerwehrhaus

Dörrieloh – Beim „Tag der offenen Tür“ der Ortsfeuerwehr Dörrieloh wurden nicht nur die neuen Räume des Feuerwehrhauses offiziell eingeweiht. Auch der Wettbewerb der „Oldies” sorgte am Samstag für Spannung – und so manche Überraschung.

Nach vielen Jahren Planung, Umbau und Einrichtung der neuen Räume im Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Dörrieloh wurden ein neuer Schulungsraum, eine neue Küche, ein neuer Schulungsraum sowie ein Lagerraum und eine Werkstatt stolz den zahlreichen Gästen präsentiert. „Hier haben alle mit angepackt. Irgendjemand hat hier immer gestrichen, Fußböden verlegt oder Möbel geschleppt”, berichtete Lena Küthe, stellvertretende Ortsbrandmeisterin der Ortsfeuerwehr Dörrieloh. Durch einen zusätzlichen Schulungsraum haben nun die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihr eigenes Reich. Auch ein Lagerraum, nur für die Ausrüstung der Kinder und Jugendlichen, sorgt für mehr Ordnung und Platz. Die hell und freundlich wirkenden Räume bringen so für mehr Spaß und Motivation beim Lernen und Arbeiten, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

Das Dorf unterstützt die Ortsfeuerwehr

In der neuen Küche waren am Samstag viele Helfer mit dem Kochen von Kaffee und dem Aufschneiden der vielen Torten und Kuchen beschäftigt. „Die Kuchenspenden kommen alle aus dem Dorf. Viele nehmen sich die Zeit, etwas für uns zu backen”, freut sich Lena Küthe. Und diese Stärkung konnten nicht nur die Gastgeber brauchen. An diesem Tag waren auch noch Feuerwehren aus Kuppendorf, Lindern, Holzhausen, Rathlosen, Scharringhausen, Varrel, Kirchdorf, Ströhen, Barenburg, Klein Lessen, Sulingen und Bahrenborstel angereist. Sie alle schickten Teams mit Feuerwehrleuten im Durchschnittsalter von 54 Jahren an den Start. Die Männer und Frauen sollten in möglichst kurzer Zeit mit Hilfe eines Wasserstrahls einen Kanister von einer Stange spritzen. Vorher mussten natürlich noch die entsprechenden Schläuche entrollt und mit den richtigen Verteilern zusammengebracht werden.

Dass sie trotz ihres Alters noch Power haben, bewiesen die Feuerwehrmänner aus Rathlosen. Sie absolvierten die Aufgabe in 74,50 Sekunden und holten sich damit den Sieg. Dicht gefolgt von Bahrenborstel mit 75 Sekunden und Scharringhausen mit 76 Sekunden. Der älteste Teilnehmer an diesem Tag war mit 79 Jahren Helmfried Kesten aus Sulingen. Auch er nahm für seine Kameraden eine Urkunde vom Ortsbrandmeister Thorsten Grewe und dem stellvertretenden Samtgemeindebrandmeister Michael Lück entgegen. Für die Sieger und Platzierten gab es Geldpreise sowie einen Meter Bier und einen Meter Bratwurst.

Überraschung: Ehrung für Uwe Wiegmann. © Katrin Fiedler

Vor der Siegerehrung gab es noch eine Überraschung. Der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister Uwe Wiegmann erhielt für seine 30-jährige Tätigkeit eine Ehrennadel. Überreicht und angesteckt wurde sie ihm vom Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Dieser lobte auch in einer kurzen Rede die hervorragende Organisation des Tages und die Leistung der Feuerwehren in der Samtgemeinde. Die Nachfolge von Uwe Wiegmann hatte im letzten Jahr dessen Tochter Lena Küthe angetreten. Die war sich mit Thorsten Grewe einig: „Das war für alle ein gelungener Tag”. kaf