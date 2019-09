Ohne Förderer kein Freibad

Barenburg – „Ohne Förderverein kein Freibad“, sagt Klaus Parakenings. Ganz einfach, diese Gleichung. Der Kreis der Förderer umfasst gut 250 Personen. Und doch sind es immer dieselben, nicht mal 20 von 250, die bei den Arbeitseinsätzen in der Winterpause mitmachen.

Die sieben Freiwilligen, die mit Parakenings an diesem Samstag nach getaner Arbeit zur Mittagssuppe am Tisch Platz nehmen, bestätigen die Aussage des Vorsitzenden des Vereins. Können Ausgaben (das Gros stemmen Gemeinde und Samtgemeinde) nicht mehr finanziert werden, finden sich nicht genügend Helfer für die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze, die die Kosten minimieren – wird das Bad geschlossen werden müssen.

Das Gute: Das ist seit 25 Jahren so. Der damalige Bürgermeister des Fleckens, Heinrich Kammacher, hatte die Idee gegeben: Der Verein könne das Bad zwar nicht tragen, aber Helfer können sich mit einer Vielzahl an notwendigen Arbeiten einbringen. Der Verein kann Spendenbescheinigungen ausstellen, für gern gesehene Sponsorenbeiträge.

Der erste Vorsitzende ist Dietmar Witte, 19 Gründungsmitglieder treffen sich am 8. November 1994 in Döpkes Kneipe. Sie alle wissen, dass das Freibad nicht nur Barenburgs Aushängeschild ist: Die Dorfgemeinschaft selbst schätzt die Badeanstalt als sommerlichen Treffpunkt.

Wie ist der Förderverein in der Barenburger Bevölkerung verankert? Parakenings stutzt: „Wie meinst du das? Ob ihn alle kennen?“ Ja, auch: 1 240 Einwohner zählt der Flecken derzeit.

Jahresbeitrag: ab zehn Euro

Da bliebe noch Platz für Mitglieder, oder? Und auch Auswärtige schätzen den Badespaß mit Riesenrutsche, Spielplatz und Beachvolleyball. Was kostet die Mitgliedschaft eigentlich? „Zehn Euro“, sagt Parakenings. Im Monat? „Nein, im Jahr.“ Tatsächlich ist die Spalte, in der die Summe steht, leer. Zehn Euro sei das Minimum, der Verein überlässt es jedem, den Jahresbeitrag individuell einzutragen. Doch das finanzielle Polster ist nur eine Sache. Viel mehr würde man auf freiwillige Helfer hoffen. Das Bad öffnet am 1. Mai, schließt Anfang September, im Dezember sind keine Arbeitseinsätze geplant und für die restlichen Monate jeweils zwei Treffen. Mehr, wenn notwendig, weniger, wenn das Wetter Einsätze unmöglich macht. Die versierten Kämper würden übrigens grundsätzlich mit ihrem geballten Wissen nicht hinterm Sprungturm halten, was die Arbeit hinter den Kulissen angeht. Gearbeitet wird immer Samstag, vormittags, mittags gibts Schmackhaftes auf den Teller, Getränke auch. Landwirte und Unternehmer überlassen Geräte und Werkzeuge. Wie im kommenden Monat: für den 5. Oktober ist ein radikaler Baum- und Strauchschnitt geplant. Was geht, wird vor Ort gehäckselt. Für den 19. Oktober sind weitere Arbeiten an Bäumen und Sträuchern geplant – und die Abfuhr. Da sind viele Helfer gern gesehen, auch jüngere.

Nachdem das 50-jährige Bestehen im August öffentlich gefeiert wurde, begehen die Förderer im geschlossenen Mitgliederkreis ihre Feier zum silbernen Jubiläum (26. Oktober, 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung mit anschließender Feier, Döpkes Kneipe). Wer mitfeiern möchte, muss vorher die Beitrittserklärung unterschreiben. Auch Nicht-Schwimmer sind herzlich willkommen.

Weitere Arbeitseinsätze folgen am 2. und 16. November. sis