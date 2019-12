Oberschüler engagieren sich für Tierschutz

Varrel – Der Kooperationsvertrag zwischen der Oberschule Varrel und dem Tierschutzverein Sulingen und Umgebung ist kein Lippenbekenntnis: Mehrere Schüler haben im Linderner Tierheim ein Praktikum absolviert und jeweils im Herbst informieren Vereinsvorsitzende Marita Görges und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin (in diesem Jahr: Elke Ahlers) die Schüler über die Arbeit dort und aktuelle Entwicklungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Oberschule. Dritte Säule der Zusammenarbeit ist ein jährliches Benefizprojekt zugunsten des Tierschutzvereins.

Diesmal hat Gesche Röpe mit ihrer Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft im Rahmen des Ganztagsangebots Hundekekse in den Geschmacksrichtungen Käse und Schinken gebacken und am Stand des Tierschutzvereins auf dem Kirchdorfer Markt verkauft. Die Einnahmen: 60 Euro. Freiwillige trafen sich mit den Lehrerinnen Gesche Röpe, Ulrike Bartels-Kinne und Elke Bier, um an drei weiteren Nachmittagen noch mehr Hundekekse zu backen. Einen Teil erhielt der Tierschutzverein, Marita Görges und Rita Weichert verkauften die Kekse am Stand des Tierschutzvereins im Sulinger E-Center und erwirtschafteten ebenfalls 60 Euro. Weitere Hundekeksen gab es auf dem Nikolausmarkt in Varrel: Hier betrieben Fünft- bis Zehntklässler, gemeinsam mit Elke Bier und Hausmeister Marc Fleddermann, eine eigene Marktbude. Im Angebot waren Hundekekse – und Waffeln für die Zweibeiner. Das sprach sich bei den Marktbesuchern schnell herum und der Stand hatte viele Kunden. Eine besondere Attraktion war die Tombola: Die Preise hatte Helga Knost vom Tierschutzverein zusammengestellt, erstmals mit vielen weihnachtlich verpackten Überraschungspaketen. Einige Gewinner mochten nicht warten und packten ihre Pakete gleich am Marktstand aus. Die Lose wurden am Stand, aber hauptsächlich von Schülern verkauft, die auf dem Marktgelände Besucher direkt ansprachen.

„Alles in allem wurde die tolle Summe von 681 Euro erwirtschaftet“, berichten die Oberschüler stolz. Diesen Betrag überbrachte jetzt eine Delegation der Schule Tierheimleiterin Marita Görges, die sich herzlich für den Einsatz der Schule bedankte.