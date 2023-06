NSGB zeichnet Heinrich Kammacher in Kirchdorf aus

Von: Sylvia Wendt

Eine Ehrung für besonderes kommunalpolitisches Engagement überreichte Dr. Marco Trips (links) an Heinrich Kammacher (Zweiter von links, mit Lebensgefährtin Monika Baumgarte), zu den Gratulanten zählte Matthias Kreye. © S. Wendt

Kirchdorf – „Du bist Ideengeber. Du lebst im Hier und Jetzt und willst dich auch um die Zukunft kümmern. Du setzt dich kritisch mit allen Fragen auseinander“, beschrieb Matthias Stelloh die Person, die an diesem Nachmittag geehrt wurde: Heinrich Kammacher. Samtgemeindebürgermeister in der Samtgemeinde Kirchdorf seit dem 1. April 2004, seit 1981 ständiges Ratsmitglied. Stelloh dankte namens der Bürgermeisterkollegen der Mitgliedsgemeinden.

„Was können wir tun, um die hauptamtlich Tätigen einmal hervorzuheben, zu zeigen, was sie leisten?“, fragte Dr. Marco Trips, Präsident des Städte- und Gemeindetages in Niedersachsen - und zeichnete Kammacher mit der Ehrenmedaille „für besonders hervorragende Verdienste um die Gemeinde und die Bürgerschaft in der Samtgemeinde Kirchdorf“ aus: „35 Jahre Bürgermeister, 42 Jahre im Rat, dazu in verschiedenen Ämtern tätig, um sich um das Wohl der Gemeinde zu sorgen: Das ist durchaus selten, das erreichen nicht ganz viele.“

Kommunalpolitische Tätigkeit auf dem Land, das weiß Trips, wird gerne stiefmütterlich gehandelt. Er hatte einen Fußabstreifer mitgebracht um zu symbolisieren, wie Akteure vor Ort oft genug angesehen werden. Und moniert, dass Gelder eher in Prestigeprojekte in Städten fließen, statt in den ländlichen Raum. Der wiederum hat jedoch heute Anschluss an Europa. „Ich habe größten Respekt vor den Aufgaben, die Verwaltung beisteuert“, konstatierte Trips. Hochachtung vor dem, wie sich die Samtgemeinde Kirchdorf und ihre Mitgliedsgemeinden heute darstellen – mit Gewerbe und Mittelstand und guten Zahlen. „Und wie Sie es offensichtlich schaffen, dass alle mitmachen“, sprach Trips seine Anerkennung gegenüber Heinrich Kammacher aus. Der spielte den Ball weiter: „Wenn ich das Team im Rathaus nicht hätte, ginge das nicht.“ Dennoch: „Es braucht auch einen, der am Ball bleibt, der vorne steht und motiviert. Man kann nur Danke sagen“, schloss Trips seine Laudatio. Kammacher hielt an diesem Tag inne: „Ein Dank gilt allen Wegbegleitern.“ Kritik übte Kammacher an der Bürokratie, die vieles erschwere. Er dankte Trips für dessen bisher stets deutliche Worte in Richtung Land und Bund, seinem Werben um mehr Unterstützung für den ländlichen Raum: „Hoffentlich kommt das bald an.“ Bürokratie hemmt, wie Kammacher anhand eines Antrags auf Fördergelder skizzierte: Gut 30 Personen seien über einen Zeitraum von zwei Jahren mit dem Antrag beschäftigt, die eigentliche Arbeit erledigen dann sechs Leute binnen zehn Tagen. Seine Forderung anhand von gut 900 Förderprogrammen: „Gebt uns ruhig das Geld, wir wissen schon, was wir damit machen.“ Allein, es gebe heute eben niemand mehr, die diese Verantwortung übernehme, haderte Kammacher.

Bürgermeister-Kollege Matthias Kreye aus Wagenfeld, Vorsitzender des Kreisverbandes des Städte- und Gemeindebundes, zollte ebenfalls Anerkennung: „Ich kann nur sagen: Ich bin erst seit 2014 dabei, und das ist schon lange.“ Wie viel Verantwortung Heinrich Kammacher übernommen habe, könne man nur erahnen. „Wir sind froh, dass wir dich mit Rat und Tat im Vorstand des Kreisverbandes haben. Man kann immer anrufen: Heinrich hat jedes Mal eine Antwort.“ Kammacher setze sich mit all seiner Erfahrung für den ländlichen Raum ein. „Wir können sehr sehr stolz sein und wissen das zu würdigen.“ Matthias Stelloh, Bürgermeister der Gemeinde Bahrenborstel, und Kollege Lars Röper aus Barenburg, dankten namens der örtlichen Gemeindechefs, Fraktionsvorsitzenden und Kammachers Stellvertreter: „Wir danken dir für deine Leidenschaft und dein Herzblut, mit dem du deine Arbeit versiehst.“ Heinrich Schwenker, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister, und langjährige Wegbegleiter als Ratsherr und Bürgermeister in Wehrbleck, erinnerte an einst raue Zeiten zwischen den Parteien – und das heute gepflegte gute Miteinander der politischen Fraktionen.

Diese letzte Amtszeit dauere noch drei Jahre – und für die habe er noch etliche Projekte vor, bestätigte Heinrich Kammacher. Erste Gespräche über neue und ehemalige Projekte folgten im Kreis der Kollegen, Wegbegleiter, Fachbereichsleiter, Bürgermeister und Stellvertreter.

Heinrich Kammachers Vita in Politik und Verwaltung Heinrich Kammacher ist seit dem 1. November 1981 ständiges Ratsmitglied. Von November 1981 bis 31. März 2004 sitzt er im Rat der Gemeinde Barenburg, seit 1. November 1986 bis heute im Rat der Samtgemeinde Kirchdorf. Im November 2023 summiert sich die Ratstätigkeit auf 42 Jahre. Bürgermeister der Gemeinde Barenburg ist Heinrich Kammacher vom 5. Mai 1988 bis 31. März 2004. Seit dem 1. April 2004 und bis heute ist er Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf, als Hauptverwaltungsbeamter. Und damit seit 35 Jahren Bürgermeister. Kammacher war vom 1. November 2001 bis 31. März 2004 Vorsitzender des Rates der Samtgemeinde Kirchdorf und ehrenamtlicher Samtgemeindebürgermeister, damals nur für repräsentative Aufgaben zuständig. Chef der Verwaltung, als die Ämter noch getrennt sind, ist der Samtgemeindedirektor als Hauptverwaltungsbeamter. Die Ämter wurden zum 1. April 2004 zusammengelegt und es gibt seitdem nur noch den Hauptverwaltungsbeamten (Samtgemeindeburgermeister). Die Stellvertreter nehmen die repräsentativen Aufgaben wahr.