RTL Nord tagt und dreht in Kirchdorf

Kirchdorf - Jedes Jahr treffen sich die Mitarbeiter der RTL-Landesstudios Niedersachsen und Bremen im Januar zu einer gemeinsamen Klausurtagung um das neue Programmjahr zu besprechen. In diesem Jahr findet die Tagung in Kirchdorf statt.

„Ein wichtiges Thema: Wie kommt das Regionalprogramm RTL Nord, das montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt wird, beim Publikum an?

Samstag: Interviews vor der Kamera

Dazu lädt RTL Nord Zuschauer ein, um mit ihnen über das Regionalprogramm ins Gespräch zu kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des TV-Senders. Mit dabei seien auch aus dem TV bekannte Gesichter wie Regionalreporterin Kim Friedrichs oder Moderatorin Jasmin Wiegand.

Regionalreporterin Kim Friedrichs.

Wer regelmäßig RTL Nord schaue und Lust habe, seine Meinung über die Sendung kundzutun: für die Zuschauerbefragung am Samstag, 20. Januar, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Landhotel Baumann’s Hof sind noch Restplätze frei. Interessierte schreiben heute eine E-Mail mit dem Betreff „Klausurtagung“ und den Kontaktdaten an zuschauer@rtlnord.de.