Bäckerei Speckmann: Noch bleibt der Ofen an - aber in Wagenfeld ist bald Schluss

+ © S. Wendt Das volle Sortiment, jeden Tag, wie bisher wird in der Bäckerei Speckmann. © S. Wendt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Dass die Bäckerei Speckmann aus Wehrbleck schließen wird, ist bereits vor Wochen angekündigt worden. Nur den Zeitpunkt kann Firmenchef Frank Speckmann noch nicht konkret benennen. Klar ist aber: Am Dienstag, 22. November, öffnet die Filiale in Wagenfeld zum letzten Mal.

Wehrbleck – „So einfach lässt sich die Firma nicht schließen“, sagt Frank Speckmann. Jedenfalls nicht von jetzt auf gleich. Der Bäckermeister aus Wehrbleck hat das Ende seines 1965 gegründeten Traditionsbetrieb bereits vor Wochen angekündigt – jedoch nicht, weil der Betrieb nicht läuft. Es sind die Preissteigerungen aufgrund der Energiekrise und die Rohstoffpreise, die sich vervielfacht haben, die den 53-Jährigen einen Schlussstrich ziehen lassen. Doch aktuell backt der Bäcker noch sein Brot.

„Es gibt Kündigungsfristen, die laufen bis zum 31. März 2023. Aber: Wenn ein Mitarbeiter früher woanders anfangen kann, darf er sofort gehen“, erklärt Speckmann. Doch gehen will bislang kaum jemand, das Team prüft in Ruhe Optionen – und ob die überhaupt passen. Zwar suchen viele Arbeitgeber, auch das Bäckerhandwerk, Personal, aber nicht immer ist ein Angebot darunter, das auch finanziell stimmt, lautet die Erkenntnis. Andere Firmeninhaber ziehen per Insolvenz einen harten und schnellen Schlussstrich, Speckmann liegen die insgesamt 17 Mitarbeiter am Herzen.

Den Schlüssel ein letztes Mal umdrehen – das wird zunächst das Team der Filiale in Wagenfeld machen müssen. Am Dienstag, 22. November, ist diese ein letztes Mal von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet. Fünf Verkäuferinnen haben hier gearbeitet, drei haben bereits bei neuen Arbeitgebern angefangen. Der Vermieter wird sich umstellen müssen: Seit 1904 gab es hier eine Bäckerei mit Café, seit 2002 unter der Regie des Familienbetriebes Speckmann aus Wehr-bleck. Vor der Pandemie sei das ein nachgefragter Standort gewesen. Dass sich heute nicht ein einziger Nachfolger interessiert, ist ein Zeichen für die Misere in der Branche. Dem Vernehmen nach folgt ein Friseur.

In Wehrbleck bedauern die Menschen die Schließung einer ihrer zentralen Anlaufstellen. Der Bäckerei mit dem umfassenden Sortiment ist ein kleines passgenaues Lebensmittel- und Haushaltssortiment mit eigenem Ladenbereich angegliedert: „Da geht ein Stück Infrastruktur verloren“, weiß Frank Speckmann.

Er kann den letzten Tag noch nicht genau benennen. Bis 31. Dezember geht es auf jeden Fall. Laut Speckmann sei die Stromrechnung für den Oktober wieder moderat ausgefallen, da sei er noch mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Aber was für November und Dezember an Kosten anfällt, kann Speckmann niemand sagen, die Preise sollen erst demnächst bekanntgegeben werden. Unternehmerisch denken und handeln mit Variablen und Unbekannten, die man nicht beeinflussen kann – das klingt wenig verlockend. Und Speckmann denkt da letztlich auch an seine eigene berufliche Zukunft. Ob er alleine weitermacht oder als Angestellter, ob sogar noch im Januar und Februar der Ofen an bleibt – darauf hat er heute noch keine Antwort.