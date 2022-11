Nikolausmarkt mit Tombola und noch freien Plätzen

Von: Sylvia Wendt

Der große Nikolaus weist auf den Markt hin. © Privat

Bahrenborstel freut sich: Vier Jahre Pause enden am 26. November / Stroh-Nikolaus als Werbefigur

Bahrenborstel – Nach vier Jahren Pause kehrt der Nikolausmarkt am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr nach Bahrenborstel zurück. Ein Kreis von Helfern und Organisatoren aus den beiden Heimatvereinen Bahrenborstel und Holzhausen sowie des DRK-Ortsvereins bereitet das vielfältige Programm vor und lädt ein: „Wir haben noch Plätze frei für weitere Aussteller und auch Helfer sind immer gerne gesehen.“

Den großen Strohballen-Nikolaus in der Dorfmitte haben Mitglieder des Heimatvereins aufgestellt, um auf den Nikolausmarkt rund um die weihnachtlich geschmückte Remise und die „Alte Schule“ in Bahrenborstel hinzuweisen. Die Planung dafür läuft auf „Hochtouren“.

Bei den Vorbereitungen unterstützt die Dorfjugend tatkräftig: Sie baut die große, mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückte Eingangspforte auf, dankt Ulrich Vogt vom Heimatverein.

Ab 14 Uhr ist die weihnachtlich geschmückte Kaffeetafel in der Turnhalle an der „Alten Schule“ eröffnet und das Büffet mit Kuchen und Torten freigegeben.

Für die musikalische Einstimmung auf den Advent sorgen ab 14.30 Uhr die Kinder des Waldkindergartens aus Holzhausen und die Kindergartenkinder aus Bahrenborstel. Im Verlauf des Nachmittages spielt der Posaunenchor Kirchdorf unter der Leitung von Erhard Plate.

Die Eichenstraße wird an diesem Tag gesperrt, sodass in dem Bereich Holzbuden aufgestellt werden und zum Stöbern einladen können. Mit der Kettensäge geschnitzte Holzarbeiten werden dort angeboten und auch gezeigt, wie sie entstehen.

Im Zelt an der Remise bieten weitere Aussteller kulinarische Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Geschenkideen und selbstgefertigte Sachen an. Gruppen und Vereine aus beiden Ortschaften haben sich auf den Markt vorbereitet: „Es ist vieles in echter Handarbeit entstanden und kann in den Buden und an den Ständen im Zelt erworben werden“, heißt es seitens des Vereins.

Da noch einige Plätze frei sind, können sich weitere Aussteller bei Ulrich Vogt (Tel. 01 78 / 6 92 52 20) melden.

Ab 16 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Die Zeit bis dahin kann am großen Basteltisch in den Räumen der „Dorfkids“ über der Turnhalle verkürzt werden. Nach dem Besuch des Nikolaus wird ein Lagerfeuer angezündet und dort mit den Kindern Stockbrot zu backen. Zudem ist eine große Tombola vorbereitet und lockt mit tollen Gewinnen. Sponsoren aus Betrieben und Geschäften der Region sowie auch Privatpersonen haben dafür reichlich Preise gespendet.

„Ich freue mich sehr, dass der Nikolausmarkt wieder stattfinden kann“, erklärt Bürgermeister Matthias Stelloh und begrüßt das Engagement der Helfer aus beiden Ortsteilen, die sich für den Markt engagieren. r./ sis