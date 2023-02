Niemeyer: „Jeder Kamerad wird dringend gebraucht“

Von: Sylvia Wendt

Gewählte und beförderte Einsatzkräfte (von links): Cord Sünkenberg, Jan Plenge, Svea Nietfeld, Tjorben Gärtner, Lena Tönjes, Phillip Schröder und Thomas Niemeyer. © Privat

Ortsfeuerwehr Holzhausen: Heinz Koch wird für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt

Holzhausen – Sein erstes Jahr als Ortsbrandmeister in Holzhausen beschließt Thomas Niemeyer mit einem Appell: Er bittet, die Dienstbeteiligung nach den Coronajahren wieder zu steigern, um die Einsatzbereitschaft in allen Teilen aufrecht zu halten.

Für dieses Jahr würden einige Sonderdienste angeboten, unter anderem eine Fahrt zur Leitstelle, ein gemeinsamer Dienst mit dem Rettungsdienst und zwei Dienste in Zusammenarbeit mit der Bahrenborsteler Wehr.

Außerdem appellierte Niemeyer an alle Atemschutzgeräteträger, Untersuchungen und jährliche Leistungsnachweise an der FTZ in Wehrbleck nicht zu vernachlässigen. „Es wird jeder Kamerad dringend gebraucht“, mahnte Niemeyer.

Die Ortsfeuerwehr Holzhausen verfügt aktuell über 45 Aktive, darunter sechs Frauen. Mit Svea Nietfeld, Joelina Schmidt, Mats Pohl, Leon Stelloh, Jannek Semmler und Milo Pätzold wurden sechs neue Mitglieder begrüßt – alle sind auch noch in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Thomas Niemeyer hatte zehn Einsätze für das Jahr 2022 notiert, vier Einsätze wegen Sturmschäden (umgestürzte Bäume), ein Wasserschaden, eine Türöffnung, zwei kleine und ein Großbrand.

Von wesentlich mehr Einsätzen könnten zwei Mitglieder berichten, die eine besondere Ehrung erfahren haben: Egon Fiedler ist seit 50 Jahren Mitglied – und Heinz Koch bereits seit 70 Jahren. „Dies ist wirklich herausragend“, kommentierte Klaus Vehlber, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Diepholz, der diese besondere Ehrung vornahm.

Kritik übte Thomas Niemeyer an der Entscheidung, 2022 keine Wettbewerbe stattfinden zu lassen – der Nachbarkreis Nienburg hatte Wettbewerbe im großen Stil möglich gemacht: „Gerade für kleine Ortswehren waren die Wettbewerbe in alter Form immer ein Highlight und eine gute Möglichkeit, junge Mitglieder zu motivieren und sie in kurzer Zeit hervorragend in Technik und Gerät einzulernen.“

Der Ortsbrandmeister dankte allen Kameraden für die Unterstützung und das Vertrauen, das dem teils neuen Kommando im vergangenen Jahr entgegengebracht wurde. Außerdem galt sein Dank Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann für die Unterstützung.

Renate Gellrich dankte er für die jahrelange Pflege des Gerätehauses.

Ortsbürgermeister Matthias Stelloh dankte besonders den geehrten Egon Fiedler und Heinz Koch für jahrzehntelanges Engagement, nicht nur in der Feuerwehr, sondern auch und vor allem rund um die Dorfgemeinschaft. sis/r.

Geehrte und Gratulanten (von links): Heinrich Kammacher, Matthias Stelloh, Klaus Vehlber, Egon Fiedler, Karl-Heinz Plenge, Heinz Koch, Stefan Schröder, Thomas Niemeyer und Gerd Kemmann. © Ortsfeuerwehr Holzhausen

Personelles Beförderungen: Sophia Schmidtke, Svea Nietfeld und Pia Gellrich (Feuerwehrfrauen), Tjorben Gärtner (Feuerwehrmann), Lena Tönjes (Hauptfeuerwehrfrau), Phillip Schröder (Hauptfeuerwehrmann), Thomas Niemeyer (Hauptlöschmeister) Ehrungen: Karl-Heinz Plenge und Stefan Schröder (25 Jahre Mitglied), Egon Fiedler (50 Jahre Mitglied), Heinz Koch (70 Jahre Mitglied). Lehrgänge: Tjorben Gärtner, Pia Gellrich und Svea Nietfeld (Truppmann I), Sophia Schmidtke (fehlender Tag Truppmann I), Phillip Schröder (Maschinist), Jan Gehlenbeck (Atemschutzgeräteträger), Cord Sünkenberg und Thomas Niemeyer (Vollzugsbeamtenfortbildung), Lothar Behrens (Fortbildung Gruppenführer), Andy Bredemeier (Gerätewart), Lena Tönjes (Truppführer), Marc Lübkemann (Gruppenführer 1 und 2) Wahlen: Cord Sünkenberg (stellvertretender Ortsbrandmeister), Jan Plenge (stellvertretender Schriftführer); Lothar Behrens wurde auf eigenen Wunsch als Gruppenführer in der Kreisfeuerwehrbereitschaft 3 durch Marc Lübkemann ersetzt