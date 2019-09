Kirchdorf – Die Organisatoren vom Turn- und Sportverein Kirchdorf waren auf 384 Festgäste eingestellt, und fast alle Plätze waren besetzt: Neben örtlichen Vereinen und befreundeten Sportvereinen waren Vertreter aus Verwaltung, Politik und Kirchengemeinde am Freitagabend der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt.

Vorsitzender Karsten Windhorn gab einen Überblick über die Vereinshistorie – eine Kurzversion der in 27 Ordnern dokumentierten 100-jährigen Geschichte des TuS, angefangen von der Entwicklung der Fußball- und Leichtathletiksparte über den Aufbau einer Theatergruppe bis zur Einrichtung des Freibads. „Nicht nur in sportlicher Hinsicht lief es gut“, sagte Windhorn und erinnerte an das stete Engagement von Mitgliedern und Sponsoren.

Vereinsmitglieder „würzten“ seinen Rückblick mit amüsanten Einlagen. „Wir sind die Kinder vom TuS Kirchdorf, wir lieben unseren Sport“, versicherten 30 junge Sportsfreunde und ihre Übungsleiterinnen Stefanie Backhaus, Imke Hein und Jennifer Rochner in ihrer Hymne an den Vereinsjubilar. Wilhelm Harzmeier und Tanja Köhler (Theatergruppe) präsentierten einen Sketch mit viel Lokalkolorit. Auch die Anekdoten von Gerd Kemmann und Stefan Osterkamp kamen gut an. Sie plauderten aus dem „Nähkästchen“ der 1970er bis 1990er Jahre, lobten beispielsweise die Kameradschaft unter den Fußballern: „In der dritten Halbzeit waren wir unschlagbar!“ Am Ende ihres Vortrags stimmten Kemmann und Osterkamp einen kollektiven musikalischen Geburtstagsgruß für den Vereinsvorsitzenden Windhorn an, der seinen Ehrentag am Jubiläumsabend beging.

Bürgermeister Holger Könemann bezeichnete den TuS Kirchdorf als „Vorzeigeverein“ und „Super-Aushängeschild für die Gemeinde“, der mit Eigeninitiative und Gemeinschaftssinn vieles erreicht habe. Unter anderem sei es bemerkenswert, dass der Verein Eigentümer eines der größten und schönsten Naturbäder Deutschlands ist.

„Macht weiter so!“, appellierte Andreas Henze: „Ihr seid wichtig für die Region und für die Menschen, die hier leben“, unterstrich der Kreisvorsitzende des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV). Die TuS-Mitglieder Cornelia Bockhop-Lohmeier, stellvertretende Vorsitzende des NTB (Turnkreis Diepholz), und Axel Knoerig, stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbunds, überbrachten die Glückwünsche ihrer Verbände. Aus ihren Händen empfing Karsten Windhorn Wimpel und Plakette des Deutschen Turnerbunds und die Heinrich-Hünecke-Medaille des Landessportbunds.

Man sei in der Gemeinde dankbar für die sportlichen Angebote, stellte Pastor Klaus-Joachim Bachhofer fest. Auch er habe sich inspirieren lassen: Unverhofft habe er im Freibad Erfahrungen im Stand Up Paddling machen dürfen. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher beschränkte sich auf ein herzliches „Danke“ an alle, die in den vergangenen 100 Jahren Verantwortung übernommen haben: „Wir brauchen Leute, die sagen: „Wir machen das!“; in der zweiten Reihe stehen genug.“ Ihr Engagement mache den Ort liebens- und lebenswert.

Das Ende des knapp zweistündigen Festakts bedeutete auch das Ende des freien Ausschanks von Getränken. Das Gros der Besucher nahm das gelassen, zumal das Interesse an langen Reden im Laufe der Vorträge merklich nachließ: Viele Festgäste waren schon in „Blauweiß-Laune“ – Einstimmung auf den Samstagabend, der unter dem Motto „Feiern wie die Bayern“ stand.

Die oktoberfesterprobte Band „Münchner G’schichten“, die dank des Sponsorings durch die Firma „Westwind“ verpflichtet werden konnte, drehte am Sonnabend im Festzelt kräftig auf: Mit Stimmungshits und Partyklassikern brachten die Musiker die Gäste mühelos auf die Tische. mks/ab