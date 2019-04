Was (nicht erst) der Mai alles neu macht

Kirchdorf – Das hat gut geklappt im vergangenen Jahr, mit der Maifeier in der Kirchdorfer Ortsmitte. Und deshalb haben sich die Organisatoren auch um eine Wiederholung bemüht – mit Erfolg. Für den kommenden Dienstag, 30. April, hat das Team der „Maibaumsänger Kirchdorf“ bereits eine neue Patin für ein Emblem am Maibaum gefunden: Tanja Strohmeyer vom Salon „Putzbüdel“ wird sich verewigen. „Wir sorgen für Speis und Trank, DJ Poldi für die Musik und die Hobbytänzer für eine fröhliche Darbietung“, kündigt Kevin Zwick von den „Maibaumsängern“ an.

Los geht es um 18 Uhr auf dem St.-Calais-Platz. Damit in der Ortsmitte gefeiert werden kann, ist die Lange Straße in dem Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Südseite werde ein Zelt aufgebaut, die Maibaumsänger haben auch an einen Toilettenwagen gedacht. Die notwendigen Bauarbeiten, die, wie berichtet, aufgrund schadhafter Pflastersteine erfolgen muss, wird bewusst auf nach der Maifeier gelegt. Kirchdorfs Bauamtsleiter Olaf Heuermann kündigt den Start der Arbeiten für Mitte Mai, 15. oder 16. Mai, an. Man werde rechtzeitig über Straßensperrungen informieren.

Bürgermeister Holger Könemann lädt all jene, die Lust auf einen Spaziergang durch Kirchdorf haben, um einen Blick auf Projekte zu werfen, ein für Mittwoch, 1. Mai, zu einem besonderen Gang durch die Ortschaft. Etwa dreieinhalb bis vier Kilometer werden dabei absolviert, schätzt Könemann. Nein, es sei nicht angedacht, unterwegs einzukehren, jeder sorge da für sich selbst. Der Bürgermeister hat als Anlaufpunkte ausgesucht die Baugebiete Lehmkuhle, Unter den Hestern und Ihloge (geplanter Fußweg Steyerberger Straße / Ihloge /Lindenweg ), die Spielplätze hinter der Schule und im Meisenweg, das Naturfreibad Kirchdorf, das Bauvorhaben Sprick „Unter den Hestern / Brinkstraße“, das Alten- und Pflegeheim, das Rathaus, den Kirchenvorplatz, die Marktstraße, die Lange Straße mit dem St.-Calais-Platz, den Querweg / Kirchweg und die Kreuzung Brassers. Hier sind die Arbeiten zwar abgeschlossen , aber weiterhin erweitere insbesondere der Schwerlastverkehr die Straßenbreite um die Bürgersteige, da, wo es möglich ist. Um Fußgänger und Radfahrer zu schützen, wurden bereits Pfeiler aufgestellt, um ein Ausweichen auf die ebenerdigen Bürgersteige zu verhindern. Zwei weitere sollen folgen, sagt Könemann, im Bereich der Einmündung von der Steyerberger Straße zur Langen Straße.

Treffpunkt der Teilnehmer (nicht nur die Kirchdorfer Bürger sind eingeladen) ist am 1. Mai um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule an der Straße „Am Glockenberg“. Der Rundgang soll beendet werden gegen 12.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, mit der Möglichkeit, das Heimatmuseum zu besuchen. Joachim Hölzchen als Vorsitzender des Verschönerungs- und Heimatvereins wird es öffnen und auf Wunsch durch die Ausstellungsräume führen. Ebenso stehen hier Getränke zur Verfügung. „Eingeladen sind alle Kirchdorfer Bürger, aber auch gerne Gäste, die Interesse an den aktuellen Entwicklungen in Kirchdorf haben“, freut sich Holger Könemann über viele Interessierte. sis