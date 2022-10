Neues Spielgerät an DRK-Kinderkrippe in Barenburg fördert Motorik

Von: Sylvia Wendt

Das neue Spielelement gibt viele motorische Anregungen für die Mädchen und Jungen in der DRK-Kinderkrippe „Spatzenburg“ in Barenburg, erklärt Leiterin Claudia Reimers (links) Dieter Peth und Sandra Meißner (rechts). © S. Wendt

Barenburg – Das Baumtrio im Außenbereich der DRK-Kinderkrippe „Spatzenburg“ in Barenburg rückt jetzt in den Mittelpunkt des Interesses der bis zu drei Jahre alten Kinder, die hier betreut werden. Mit Eifer entdecken die Steppkes das maßgefertigte Spielgerät aus Douglasienholz, das für jede der drei Verbindungen zwischen den Bäumen unterschiedliche Querungserlebnisse präsentiert. Entdecken die unterschiedlichen Optionen, um auf die Plattformen zu klettern, beäugen skeptisch das Rohr, durch das man – doch, wirklich wahr – krabbeln kann. „Und sie haben auch schon festgestellt, dass man auf der Wackelbrücke hüpfen kann“, berichtet Einrichtungsleiterin Claudia Reimers.

Das alte Spielgerät war nicht altersgemäß, stammte noch aus Zeiten, als das Gebäude eine Grundschule beherbergte. Es sollte durch altersgerechtes Gerät für Krippenkinder ersetzt werden. „Eigentlich wollten wir das alte Spielgerät weiter nutzen, haben aber beim Abbau festgestellt, dass es komplett abgängig ist“, erklärt Sandra Meißner, Leiterin des Fachbereichs II der Samtgemeinde Kirchdorf. Und ist selbst begeistert von dem neuen Spielgerät. Die Firma Hasendorf aus Hövelhof hat ganze Arbeit geleistet, hat über ein dreiviertel Jahr die Preise gehalten, erklären Meißner und Reimers.

Nun sind personalbedingte Engpässe der Grund, warum die Halteseile an der Balancierstange noch fehlen. Reimers berichtet, dass die Hummeln, Schnecken und Frösche – so heißen die Betreuungsgruppen in der Krippe – die kleine Rutsche sehr gerne nutzen. Das alte Spielgerät war auf Grundschulkinder zugeschnitten, die Rutsche sei damit ein wenig zu furchteinflößend gewesen.

Nicht jedes Kind traut sich hier durch zu krabbeln. © S. Wendt

Auf die Firma sei man gestoßen, weil sie in Sulingen bereits ein schönes Spielgerät montiert habe. Die motorische Anregung für die Mädchen und Jungen sei mit diesem Gerät wunderbar gegeben. Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass die Außenbereiche der Kinderbetreuungsstätten nicht zu vernachlässigen sind. Tanja Schünemann-Ihloge, Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten im DRK-Kreisverband, schickt ein großes Dankeschön an die Samtgemeinde Kirchdorf: „Wir hatten das Gerät ursprünglich aus Fördermitteln finanzieren wollen, haben diese Fördermittel aber nicht erhalten. Dankenswerterweise hat die Samtgemeinde die Kosten übernommen.“ Kosten in Höhe von 13 500 Euro, verrät Meißner. Geld, das sehr gut angelegt ist, wenn man in die fröhlichen Gesichter der Kinder guckt. Falten auf der Stirn hat jedoch Dieter Peth vom Bauamt der Samtgemeinde, der einen Baumangel entdeckt bei der Inaugenscheinnahme. Was sofort gemeldet werde, verspricht Claudia Reimers. Die Firma hat ja eh noch das Seil zu montieren...

Mit der Außenfläche vor dem Haupteingang des Kindergartens, dem Spielbereich im Innenhof mit dem neuen Gerät und entlang der südlichen Hauswand in Richtung Parkplatz/Tennisplatz verfügt die Einrichtung über drei Außenbereiche, in die die Gruppen auch getrennt geschickt werden könnten. „Ein Luxus“, findet Reimers. Da es auch drei Eingänge gibt, hätten die Bring- und Abholphasen räumlich entzerrt werden können.

Der langgezogene Grünstreifen im Süden, mittlerweile eingefasst nicht nur durch eine Hecke, sondern, laut Peth, auch durch einen Zaun, solle weiter ausgestaltet werden. DRK und Samtgemeinde haben für das neue Haushaltsjahr bereits erste Maßnahmen angedacht: Eine Spielgerätehütte, ein kleiner Sandkasten und ein Sonnensegel stehen auf der Liste.

2023 soll der Grasstreifen rechts umgestaltet werden. © S. Wendt

Aktuell zählt Fachbereichsleiterin Sandra Meißner viele Kinder in der Samtgemeinde, allein gut 140 im Krippenalter: Bis ein Jahr alt sind 54, ein und zwei Jahre alt 69, zwei und drei Jahre alt sind 65. 20 Kinder werden von Tagesmüttern, nicht allein in der Samtgemeinde, betreut, berichtet Meißner. Und die Planungen in der Verwaltung im Hinblick auf die räumlichen Optionen für die Betreuung laufen bereits: „Gut, dass wir in Scharringhausen noch den Flexi-Raum haben.“ Laut Reimers liegen bereits sehr viele Anmeldungen vor für 2023, aber auch bereits für 2024.