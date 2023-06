Neues Restaurant „Das Fachwerk“ in Kirchdorf eröffnet im Juli

Von: Jan Könemann

Die Eröffnung ist für den 14. Juli geplant: Geschäftsführer und Küchenchef Maarten Udinga lädt zu Speisen und Getränken in „Das Fachwerk“ ein. © Könemann

Maarten Udinga eröffnet am 14. Juli „Das Fachwerk“ in Kirchdorf. Es ist sein erstes eigenes Restaurant - im Alter von gerade einmal 22 Jahren. Er möchte deutsche Küche mit europäischen Einflüssen bieten und auf regionale Erzeugnisse setzen. Außerdem wird es auch eine vielfältige Getränkekarte geben.

Kirchdorf – Erst „Ratsschänke“, dann „Plaza“ und jetzt bald „Das Fachwerk“. Das Restaurant in Kirchdorf an der Rathausstraße bekommt nicht nur einen neuen Namen, sondern hat auch einen neuen Besitzer: Maarten Udinga hat die Räumlichkeiten angemietet und eröffnet am Freitag, 14. Juli, sein erstes eigenes Restaurant – im Alter von gerade einmal 22 Jahren. Der gelernte Koch hat jüngst seinen Betriebswirt im Hotel- und Gastronomiemanagement abgeschlossen und möchte jetzt in seiner aktuellen Heimat Kirchdorf voll durchstarten.

Der neue Name „Das Fachwerk“ sei gleichzeitig eine Anspielung auf das Gebäude sowie die Arbeit im Restaurant. „Wir sind schließlich auch vom Fach hier“, erklärt Udinga, der sowohl als Geschäftsführer als auch als Küchenchef fungieren wird. Von einer Freundin habe er die Information erhalten, dass die in Kirchdorf bekannten Räumlichkeiten leer stehen. „Als ob ich mich jetzt schon selbstständig mache“, habe er damals zunächst gedacht. Aber dann geriet der Stein mehr und mehr ins Rollen, denn: „Es war schon immer mein Traum, mein eigenes Restaurant zu führen.“ Er habe sich einen Plan gemacht und Telefonate geführt, „unter anderem auch mit Bürgermeister Holger Könemann“, erzählt er. Nach den ausschließlich positiven Rückmeldungen habe er sich dann dafür entschieden.

Der Schriftzug „Das Fachwerk“ kommt auf einem Rostschild an die Fassade des Gebäudes. © Könemann

Der 22-Jährige kommt aus einer „Gastro-Familie“, wie er sagt. Sowohl seine Eltern als auch seine Freunde helfen ihm aktuell, den Innenbereich zu renovieren. Und da war und ist eine Menge zu tun. „Die Küche ist neu, es wird neue Polster für die Bänke, neue Tische, Stühle und Barhocker geben“, zählt er auf. Außerdem werde die Bar modernisiert. „Ich kriege auch einen neuen Zapfhahn und werde hier ,Maisel’s Weisse‘, ein Bier aus Bayern, ausschenken“, verrät er. Warum gerade das? Ganz einfach: „Das ist mein Lieblingsbier“, sagt Udinga.

Deutsche Küche aus regionalen Erzeugnissen

Der 22-Jährige möchte voll und ganz hinter seinen Produkten stehen, erklärt er. „Das Fachwerk“ werde „deutsche Küche mit europäischen Einflüssen“ anbieten. „Bei den Zutaten möchte ich auf Erzeugnisse aus der Region zurückgreifen“. Erste Gespräche mit regionalen Erzeugern habe es bereits gegeben. „Aber ich habe noch keine festen Lieferanten.“ In nächster Zeit möchte er vermehrt Gespräche mit Bio-Erzeugern aus der näheren Umgebung führen und „schauen, was möglich ist“.

Die Speisekarte möchte er anhand der regionalen Produkte erstellen. „Natürlich nicht komplett“, schränkt er Udinga ein, „aber hauptsächlich.“ Sein Fokus liege dann erst einmal auf dem Service im Restaurant. Aber auch das Abholen von Speisen wird möglich sein.

Vielfältige Getränkekarte

Neben der Möglichkeit, im Restaurant zu essen, soll „Das Fachwerk“ auch eine vielfältige Getränkekarte haben. „Wir wollen da einen guten Mix anbieten. Von Bier über gute Weine sowie Schnäpse und Brände bis hin zu Cocktails werden wir alles dabei haben“, kündigt Udinga an. Sein Service-Team sei noch nicht ganz vollständig. Auch er habe Schwierigkeiten, Personal zu finden, räumt er ein. „Bisher habe ich vier Aushilfen. Alle sind gelernte Hotel- oder Gastronomiefachkräfte.“ Und wenn es mal eng wird, würden auch seine Eltern einspringen. „Die stehen da voll hinter mir“, sagt der junge Koch.

Insgesamt bietet „Das Fachwerk“ laut Udinga 40 Sitzplätze im Außenbereich sowie 32 im Inneren. Das Restaurant hat am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16 bis 22.30 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 12 bis 22.30 Uhr geöffnet (weitere Informationen: www.dasfachwerkkirchdorf.de).

Udinga möchte „die Leute mitnehmen“

Sein Ziel ist, „die Leute aus Kirchdorf und Umgebung mitzunehmen“, sagt Udinga. „Alle sind willkommen, egal ob jung oder alt.“ Er wolle das Potenzial voll ausschöpfen und eine lockere, gemütliche Atmosphäre schaffen, in der sich seine Gäste wohlfühlen. „Egal, ob sie zum Essen kommen oder Abends nur ein paar Drinks trinken wollen.“

Nach Rücksprache mit Bürgermeister Könemann habe sich Udinga dazu entschlossen, ein Zelt auf dem Kirchdorfer Herbstmarkt zu betreiben: „Ich finde es wichtig, an solchen Events im Ort auch aktiv teilzunehmen.“

Beruflicher Werdegang Maarten Udinga wurde am 31. März 2001 in Assen, Niederlande, geboren. Der heute 22-Jährige hat von 2017 bis 2020 seine Ausbildung zum Koch im Landhotel „Baumann´s Hof“ in Kirchdorf absolviert. Im Anschluss war er bis Juli 2020 „Commis de Cuisine“ im Barnstorfer Hotel Roshop. Ende Juli wechselte Udinga dann in das Naturresort Puradies Leogang in Österreich. Dort war er bis November 2020 „Demi Chef de Partie“. Von Januar bis August 2021 war er dann Alleinkoch im Hotel Steyerberger Hof. Zuletzt hat Udinga seinen Betriebswirt in Hotel- und Gastronomiemanagement an der Hotelfachschule in Hamburg abgeschlossen. Den Ausbildereignungsschein besitzt er seit Juni 2022.