Neues energetisches Kleid in Rot für das Hochhaus

Von: Sylvia Wendt

Es wird Rot in Freistatt: Claus Freye, Tanja Knösel und Sylwester Tysarczyk vor dem Haus Fernblick. © S. Wendt

Millionen-Sanierung von „Haus Fernblick“ in Freistatt liegt im Zeitrahmen

Freistatt – Es bleibt Rot. Das Haus Fernblick in Freistatt, Bestandteil im Angebot von Bethel im Norden, ist seit Ende 2022 eingerüstet und wird saniert. Zu sehen ist jetzt ein schickes Rot inmitten von Betongrau und dunkel umrandeten Fenstern. Die 60 Bewohner haben täglich den direkten Blick auf den Fortschritt der Arbeiten. Liegen die im Zeitplan? „Ja“, sagt Architekt Sylwester Tysarczyk. Leichte Verzögerungen gab es durch Lieferschwierigkeiten bei den Fassadenplatten, besonders aber durch schlechtes Wetter. Sonst läuft auf dieser Baustelle alles ziemlich glatt.

Obwohl der Auftrag mit einem Kostenvolumen über 2,3 Millionen Euro eine Herausforderung sei, sagt Tysarczyk: Die Höhe des Hauses und dass die 60 Bewohner weiterhin drin wohnen, dass die Funkantennen während der Arbeiten auf dem Dach in Betrieb bleiben (sofern sie nicht doch kurzfristig zwischendurch aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden müssen).

2 560 Quadratmeter Fassadenfläche: Dem Haus, für das am 26. April 1976 der Grundstein gelegt wurde, eine neue Hülle zu geben, die nach neusten energetischen Möglichkeiten maßgeschneidert ist, birgt Tücken. Die seien gemeistert, denn nach Abschluss der Arbeiten halte das Gebäude den sogenannten 100-EE-Standard. Laut Tysarczyk eine sehr gute Leistung für ein Bestandsgebäude. Gut laufe auch der Rohrleitungsbau im Ort für das neue Fernwärmenetz, ergänzt Claus Freye, Geschäftsführer von Bethel im Norden. „Ziel ist, dass wir im Herbst auch das Haus Fernblick erreicht haben“, gibt Freye vor. Die Anbindung des Hauses an das Fernwämenetz, respektive die Nutzung thermischer Energie ist wesentliche Grundlage für die bewilligten Fördermittel. Die Anbindung an das Netz spiele auch für alle künftigen Bauvorhaben und damit einhergehende Förderanträge eine entscheidende Rolle. „Das ist auch eine Standortsicherung für Freistatt“, betont Freye.

Sehr schön – und es bleibt Rot? „Ja, in den ersten fünf Etagen werden die roten Aluminiumverbundplatten verarbeitet. Das abschließende Stockwerk erhält einen silbernen Farbton.“ Diese Entscheidung ist nicht „nebenbei“ getroffen worden. Architekt Sylwester Tysarczyk erklärt: Ein Teil der Fenster sei erneuert worden vor wenigen Jahren, gewählt hatte man da einen Mahagoni-Ton. Die jetzt gewählten Farben sollten zum dunklen Farbton passen, die gesamte Farbgestaltung harmonisch sein – warum die Wahl auf Rot fiel: „Wir wollen das Ziegelrot aus der Umgebung aufgreifen. Die Dächer sind ja meist in der Farbe gedeckt. Außerdem findet sich das Rot im Backstein wieder. Die Platten fügen sich ganz gut ein“, findet Tysarczyk. Das mehrstöckige Gebäude ragt heraus, ist aufgrund seiner Höhe im weiteren Umfeld ein Solitärgebäude. Da ist eine besondere Sorgfalt in der Gestaltung wichtig. Welche Arbeiten wann stattfinden, wann mit mehr Lärm als normal zu rechnen ist: „Wir werden immer sehr gut vorab informiert und können uns auf die Arbeiten einstellen“, lobt Tanja Knösel, Einrichtungsleiterin im Haus Fernblick.

Für die 60 Bewohner und das Team gibt es eine eigene kleine Hauspostille, das „Fernblicker Blatt“, mit allen Infos, sodass jeder Bescheid weiß, freut sich Knösel. „Die Stimmung ist richtig gut, die Bauarbeiten werden mit großem Interesse verfolgt, es gibt keinen Unmut.“ Einzig, wenn das Baustellenradio auf Techno gestellt wird...

Ausstehende Arbeiten umfassen das Geländer an der Fluchttreppe außen, das erneuert wird. Die Treppenwände sollen zudem sandgestrahlt werden, die Balkone müssen montiert werden: „Die verbleibende Zeit wird nochmal laut“, kündigt der Architekt an. Und: Für die Montage müsste der Bautrupp in die jeweiligen Räume. Die Bautrupps, das freut Claus Freye besonders, kommen zumeist aus der Region: „Wir konnten zahlreiche Aufträge an heimische Firmen vergeben und so die hiesige Wirtschaft stärken.“

Das Haus bietet ein stationäres Hilfsangebot, ist barrierefrei. Manche der Bewohner sind nur kurzzeitig vor Ort, andere bleiben länger. Es gibt eine Warteliste für die Einzelzimmer. Für das Ende der Arbeiten ist ein Blick in die Ferne notwendig: „Spätsommer“, sagt Architekt Sylwester Tysarczyk.