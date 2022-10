Neues, Altbewährtes, Feierwillige in Holzhausen

Von: Sylvia Wendt

Beim Erntefest in Holzhausen: Ortsbrandmeister Thomas Niemeyer mit dem Erntekönispaar Heidrun und Fritz Niemeyer, den Ehrendamen Ingrid Lübber und Marlies Kreher sowie Bürgermeister Matthias Stelloh (von links). © Karin Tönjes

Wie feiert man Erntefest ohne Gastronomie vor Ort?

Holzhausen – Neue Location, neues Ortskommando, neues Konzept – und dennoch: In Holzhausen wurde ein rundum gelungenes Erntefest gefeiert. Das Grundproblem war, dass der Ortsteil keine Gastronomie mehr hat. Wo also sollte gefeiert werden? Und wie? Wie auf dem Land fast flächendeckend üblich: als Dorfgemeinschaft.

Ausrichter bleibt die Ortsfeuerwehr. Über 40 Mitglieder haben sich im Vorfeld um Aufbau, das Binden der Erntekrone, Schmücken, Tombola und vieles mehr gekümmert. Mitglieder des Heimatvereins haben den Außenbereich rund um die Plengesche Scheune sowie das Gebäude selbst üppig mit Erntegaben und Herbstlichem geschmückt. Die Dorfjugend hat eine große Pforte über Straße gespannt. Manfred Koch und Matthias Stelloh haben Pfähle und Lichterketten entlang der Straße zur Ausleuchtung aufgebaut. Ein besonderer Dank der Ausrichter galt Familie Plenge für die Bereitstellung und die umfangreiche Hilfe beim Herrichten der Hofscheune. In die war man ausgewichen, weil eine angespannte Terminsituation bei Zeltbauern und höhere Preise die spontane Änderung fast notwendig machten, erklärt Ortsbrandmeister Thomas Niemeyer. Ursprünglich sollte ein Zelt am Dorfhaus aufgebaut werden. Wie sieht die Planung für die nächsten Jahre aus? „Das wird sich noch zeigen. In diesem Jahr ist alles optimal gelaufen und aufgrund des Wetters auch gemütlicher gewesen als auf einem Zelt“, bilanziert Niemeyer.

Das Wetter hatte den Ablauf des Erntefestes durcheinandergewirbelt. Zahlreich angetreten waren die Organisatoren aus den Reihen von Orts- und Jugendfeuerwehr zum Abholen des Erntekönigspaares mit musikalischer Unterstützung des Feuerwehrmusikzuges Nendorf/Uchte. Das Erntekönigspaar, Heidrun und Fritz Niemeyer, ist seit Beginn der Erntefesttradition mit dabei, war jahrzehntelang Ausrichter – und nun erstmals vor der Theke vereint. Denn: Die Bewirtung übernahmen die Nachbarn, die am Vortag bereits die große Ehrenpforte geschmückt hatten.

Die Fahrt der Dorfjugend mit geschmücktem Planwagen durchs Dorf wurde jäh durch einen Gewitterschauer unterbrochen, die gemeinsame Rückkehr mit anderen Vereinen unmöglich. Die Dorfjugend fand Unterschlupf im Feuerwehrhaus, wurde mit dem Planwagen der Feuerwehr „gerettet“. Sonnenschein begleitete die gemeinsame Kranzniederlegung aller Vereine (Schützen, Heimatverein, Sportler, Rassegeflügelzüchter und Dorfjugend). Niemeyer zeigt sich beeindruckt: „Trotz schlechten Wetters zur angesetzten Uhrzeit und unklarer Lage sind über 130 Dorfbewohner angetreten.“ Der Umzug kehrte verspätet zur Scheune zurück, hier hatten sich bereits zahlreiche Besucher zur Kaffeetafel eingefunden.

Der Ortsbrandmeister stellte den Gästen das neue Erntekönigspaar vor. Laut Thomas Niemeyer sei 2022 das trockenste und wärmste Jahr seit Langem gewesen, mit einer angespannten Weltmarktsituation, unter anderem aufgrund des Krieges in der Ukraine. Dennoch hab es eine „noch zufriedenstellende Getreideernte mit höheren Preisen“ gegeben. Aber eine schlechte Maisernte und insgesamt wenig Grundfuttersicherung. „Insgesamt kommen wir, laut der örtlichen Landwirte, mit einem blauen Auge davon – wenn die Trockenheit nicht anhält“, erklärte Niemeyer.

Das Aufhängen der Erntekrone wurde mit einem Lied begleitet, das sehr feierliche und andächtige Erntegedicht hatte Gisela Behrens geschrieben, Andrea Lübkemann trug es vor. Die Kindertanzgruppe erntete tosenden Applaus und in der großen Kindertombola gab es über 300 Preise zu gewinnen. Die Tombola, 1973 zuerst gespendet von Jagdpächtern, locke jährlich viele Kinder zum Fest. Ein Dank gelte den örtlichen Unternehmern, die die Tombola mittlerweile als Sponsoren und Spender möglich machen.

Niemeyer zeigte sich zufrieden: „Neues trifft auf Altbewährtes – und feierwillige Holzhauser.“