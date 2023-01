Neuer Vorstand und neue Ziele im DRK Bahrenborstel

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Kekse backen für den Nikolausmarkt: Eine leckere Gemeinschaftsaktion des DRK-Ortsvereins in 2022. © DRK / S. Wendt

Der DRK-Ortsverein ist nicht nur für Frauen und nicht nur für ältere Bürger da

Bahrenborstel – Sie wollen Teil einer lebendigen Dorfgemeinschaft sein. Sie wollen Verstaubtes ablegen. Sie wollen verdiente Mitglieder nicht vergrämen. Aber sie sagen auch: „Der DRK-Ortsverein wird oft wahrgenommen als Verein nur für alte Leute. Das wollen wir ändern“, sagt Jana Niehaus.

Der Vorstand des 111 Mitglieder zählenden DRK-Ortsvereins Bahrenborstel ist im Amt seit 2022. Und schickt sich an, sich neu auszurichten. Seit der Wahl haben sich Vorsitzende Jana Niehaus, ihre Stellvertreterin Melanie Stöver, Schriftwart Kai Thorhauer, seine Stellvertreterin Sonja Radke, Kassenwart Andreas Niehaus und Stellvertreterin Gundi Schomburg in monatlichen Treffen mit Terminen, Anfragen und Aufgaben auseinandergesetzt, die auf sie einprasseln. Mit einem Beispiel machen sie deutlich, dass Vorurteile nicht allein von außen kommen. Jana Niehaus berichtet von einer Einladung zu einem Treffen mit anderen DRK-Ortsvereinsvorständen. Die Einladung erreicht sie mit dem Hinweis, gerne ihre „für Schriftverkehr und Kasse zuständigen Vorstandsdamen“ mitzubringen. Ja. Gut. Aber: Mit Kai Thorhauer und Ehemann Andreas sind das eben keine Damen. „Ich habe dann gesagt, ich komme mit meinen beiden Männern“, sagt Niehaus und lacht. Tatsächlich ist die Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein in vielen Familien traditionell den Damen des Hauses vorbehalten, die Herren engagieren sich andernorts, bei Schützen, Jägern, in der Feuerwehr oder im Sportverein.

Für die jungen Familienmitglieder im Vorstand ist indes noch etwas anderes klar: Wenn sie zu Veranstaltungen gehen, können ihre Kinder mitkommen. Jüngstes Beispiel: Die Blutspende, bei der es eine Kinderbetreuung gab. „Das Stockbrotbacken kam super an“, freut sich Niehaus. Damit die Kinder mitkommen können, fand etwa die Weihnachtsfeier des Vereins nachmittags statt, nicht abends. Neben Lob gab es auch Beschwerden: Manchem waren die Kinder zu laut. Demnächst steht die Kohltour am 12. Februar an. Und für den Vorstand ist klar: „Die Kids, die wollen, dürfen mit.“ Wie schon zur Radtour, wo Thorhauer Junior mit Kinderrad die 25 Kilometer meisterte. Nebeneffekt: Die Kinder finden weitere Freunde außerhalb der Schulklasse. Auch neu zugezogene Familien gewinnen, das ist das Ziel. „Wir wollen gerne alle Interessierten integrieren“, erklärt Melanie Stöver und lächelt verschmitzt: „Wie wir das mit Familie Thorhauer gemacht haben.“ Immer liegen deshalb Beitrittserklärungen aus. Immer auch sind alle Vorstandsmitglieder gewappnet, Fragen zu beantworten wie „Was bietet ihr uns? Was haben wir davon?“

Der Vorstand des Ortsvereins Bahrenborstel mit, von links, Gundi Schomburg, Andreas Niehaus, Melanie Stöver, Kai Thorhauer, Sonja Radke und Jana Niehaus. © Wendt, Sylvia

Für die Vorstandsmitglieder stellten sich die Fragen einst ebenso. Sie haben sich entschieden, dem Verein vorzustehen, ihn zu leiten – sehen darin eine Chance, etwas für die Dorfgemeinschaft zu tun. Über die Gruppe der DRK-Dorfkids hat sich in wenigen Jahren ein Team etabliert, das gerne angefragt wird, ob es „etwas für die Kinder“ bei einer Veranstaltung organisieren könne. „Über die Kinder sind auch die Eltern zu erreichen“, erklärt Jana Niehaus. Sie und Ehemann Andreas sind über Andreas' Mutter, einst Vorstandsmitglied, in den DRK-Ortsverein gekommen, auch durch Janas Arbeit in der Kleiderkammer in Kirchdorf. Kai Thorhauer, beruflich mit PR und Texten befasst, wurde erklärt: „Das kannst du doch auch für den Ortsverein machen.“ Nun hat der Ortsverein eine eigene E-Mail-Adresse, gibt es eine DRK-WhatsApp-Gruppe, einen eigenen Instagram-Kanal. Ideen wollen die Vorstandsmitglieder indes nicht nur vorgeben, sondern gerne auch sammeln: „Wenn es etwas gibt, was wir umsetzen können, sagt uns das bitte.“ Analog wird weiterhin informiert: Über Infokästen beim Bäcker und am Glockenturm.

Das neueste Angebot „Spielen und Schnacken“ richtet sich an alle Bürger (Premiere: 16. Januar, 15 Uhr, TSV-Clubhaus). „Schön wäre auch eine Lauf- oder eine Walkinggruppe“, sagt Jana Niehaus. „Die jungen Hüpfer kommen da mit Vorschlägen...“, kommentiert das Gundi Schomburg und lacht herzhaft. Sie mache dann den Boxenstopp. „Wir müssen auch erst noch Fuß fassen in den Ämtern“, sagt Niehaus.

Hat sie sich den Posten als Vereinschefin so vorgestellt? „Nein. Die Arbeit sollte nicht unterschätzt werden. Und ich arbeite Vollzeit, habe einen siebenjährigen Sohn.“ Teamarbeit wird großgeschrieben. Das umfasst nicht allein die Vorstandskollegen, sondern alle Helfer: Wer bei Veranstaltungen mitmachen möchte, den lehnt Niehaus nie ab.