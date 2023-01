Neuer Vorstand, höherer Beitrag, mehr Mitglieder

Von: Sylvia Wendt

Das neu formierte Vorstandsteam nach den Wahlen: Uwe Mohrlüder, Daniel Brokate, Jonas Mohrlüder, Marlin Wiegmann, Thomas Horstmann, Tobias Diers und Henrik Schmedecker (von links). © Schützenverein Dörrieloh

Dörrieloher Schützen wählen / Würdigung langjähriger Vereinstreue / Goldenes Damenjubiläum

Dörrieloh – Die Kosten steigen, auch für Gas und Strom für das Schützenhaus. Und deshalb votierten die Mitglieder des Schützenvereins Dörrieloh jetzt im Rahmen der Jahreshauptversammlung für eine Erhöhung des Beitrags um zehn Euro. Gut, dass die Dörrieloher Schützenfamilie um gleich 19 Personen angewachsen ist – eine sehr hohe Zahl an neuen Mitgliedern.

Präsident Uwe Mohlüder bestätigte die Versammlung einstimmig für weitere drei Jahre im Amt, Kassenwart Uwe Schur stellte seines zur Verfügung: Sein Nachfolger ist Henrik Schmedecker, neuer stellvertretender Kassenwart Jonas Mohrlüder. Als Schriftführerin folgt Marlin Wiegmann auf Kyra Gödeker. Neuer Schießsportleiter ist Thomas Horstmann, er übernimmt das Amt von Maik Nöhre. Kommandeur bleibt Tobias Diers. Ein gemeinsames Essen und die Berichte des Vorstandes führten zur Bekanntgabe der bereits feststehenden Termine.

Beim Königsschießen am 13. Mai wird die Nachfolge von Majestät Marcel Wiegmann und Königin Anna Hollmann ermittelt. Das Schützenfest wird am 19. und 20. Mai gefeiert – mit einem besonderen Höhepunkt, denn die Damenschießgruppe begeht ihr 50-jähriges Bestehen. Das auch mit einer eigenen Feier, bereits am 17. Mai. Die Vorbereitungen dafür haben Heike Nöhre und Yvonn Sander in die Hand genommen. Die Frauen unternehmen am 28. oder 29. Januar ihren Kohlmarsch, die Männer am 4. Februar; 25. März: Dorfpokalschießen mit Grillen, 8. April: Osterfeuer, 24. September: Er-und-Sie-Pokalschießen, 2. Oktober: vereinsinternes Preisdoppelkopfturnier. sis / r.

Ehrungen 40 Jahre Mitglied: Heidi Mohrlüder, Thorsten Grewe und Andreas Schwiers

50 Jahre: Friedrich Gödeker, Wilhelm Schmedecker und Uwe Wiegmann

60 Jahre: Werner Meier